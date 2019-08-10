Son Dakika Haberleri: Otogarda ve yollarda bayram tatili trafiği yoğunluğu
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Otogarda ve yollarda bayram tatili trafiği yoğunluğu

17 dakika önce

KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola dün akşam saatlerinden itibaren çıkmaya başladı.

Otogarda ve yollarda bayram tatili trafiği yoğunluğu, System.String[]
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola dün akşam saatlerinden itibaren çıkmaya başladı. Yoğunluk gece saatlerinde de azalarak devam etti. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.  İstanbul'un çıkış noktalarında yoğunluk gece saatlerine kadar devam etti.



- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:56 Kaynak: DHA
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