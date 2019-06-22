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Otogarda yakalandı, el çantasından binlerce hap çıktı

40 dakika önce

Otogarda yakalandı, el çantasından binlerce hap çıktı Adana'da el çantasında 10 bin uyuşturucu hap, 138.65 gram kokain taşıdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandıADANA - Adana'da el çantasında 10 bin uyuşturucu hap, 138.65 gram kokain taşıdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı.

Otogarda yakalandı, el çantasından binlerce hap çıktı
Adana'da el çantasında 10 bin uyuşturucu hap, 138.65 gram kokain taşıdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı
ADANA - Adana'da el çantasında 10 bin uyuşturucu hap, 138.65 gram kokain taşıdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da taksicilik yapan K.A'nın (49), otobüsle Adana'ya uyuşturucu götüreceğini bilgisine ulaştı. Ekipler, otogarda A.D. ile buluşan K.A'yı gözaltına alarak üstünde arama yaptı. K.A'nın el çantasında yapılan aramada, 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. ve K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Otogarda yakalandı, el çantasından binlerce hap çıktı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa
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