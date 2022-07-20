Otogarda yapılan denetimde gözleme sacından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Otogarda yapılan denetimde gözleme sacından uyuşturucu çıktı

20.07.2022 11:54

- İstanbul'da otogarda yapılan denetimde gözleme sacından uyuşturucu çıktı Gözleme sacının içerisinde 1 kilo 990 gram metamfetamin bulundu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapan polis ekipleri, ticari takside bulunan bir yolcudan şüphelendi.

- İstanbul'da otogarda yapılan denetimde gözleme sacından uyuşturucu çıktı

Gözleme sacının içerisinde 1 kilo 990 gram metamfetamin bulundu

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapan polis ekipleri, ticari takside bulunan bir yolcudan şüphelendi. Yolcunun yanında bulunan kutuyu inceleyen ekipler elektrikli gözleme sacı içerisine zulalanmış 1 kilo 990 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 19 Temmuz tarihinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimler sırasında bir ticari taksi kontrol amaçlı durduruldu. Ticari taksinin içerisindeki A.K. isimli yolcunun tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine yanında bulunan kutu incelendi. Yapılan incelemede elektrikli gözleme sacının içerisinde 4 parça halinde şeffaf poşetlerde zulalanmış vaziyette 1 kilo 990 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan 20 tarihinde adli makamlara sevk edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otogarda yapılan denetimde gözleme sacından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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