Otogarda yazıhaneye bırakılan valizden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otogarda yazıhaneye bırakılan valizden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Otogarda yazıhaneye bırakılan valizden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesi otogarındaki bir yazıhaneye bırakılan valizde 1 kilo 534 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Otogarda yazıhaneye bırakılan valizden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesi otogarındaki bir yazıhaneye bırakılan valizde 1 kilo 534 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, önceki gün Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İzmir'e giden bir araçtan otogardaki yazıhaneye uyuşturucu bırakıldığı yönünde bilgi verilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Valizde yapılan aramada daralı ağırlığı 1 kilo 534,96 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili şüpheliler C.B. ile İ.B. yakalandı.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlemlere başlandı.

Tatvan, Bitlis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:46 Kaynak: AA
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