Otogarda yıkım tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katındaki yapıların yıkımı sürüyor. Bazı dükkan sahipleri kendilerine tebligat gelmeden ve yer gösterilmeden iş yerlerinin yıkıldığını öne sürdü.

"DÜKKANIMI SORGUSUZ SUALSİZ YIKTILAR "

İBB'nin bir süre önce devraldığı otogarda 1 Ekim'de yıkım ve temizlik çalışmalarına başladı. Ekrem İmamoğlu çalışmalarla ilgili, "İstanbul Otogarı'nda dönüşümü başlattık. İBB ekiplerimizin metruk alanlardaki yıkım işlemlerini tamamlamasının ardından temizlik ve aydınlatma çalışmalarını da gerçekleştirerek bu alanları güvenli hale getireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Otogarın alt katında ekiplerin iş makineleriyle yıkım çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımda zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Bazı dükkan sahipleri kendilerine tebligat gönderilmediğini iddia ediyor.

Otogarın alt katında reklam ve tabela dükkanı olan Yavuz Battal, "Belediye başkanı buraya geldiğinde hiçbir esnafa dokunulmayacağını söylemişti ama her yeri yıkmaya başladılar, insanlar eşyalarını bile doğru düzgün çıkartamadan yıkım başladı. Bizlere de diyorlar ki 'Yerleriniz işaretli ama kiralarını alacağız. Ondan sonra sizin dükkanlarınızı da yıkacağız'. Bize ne yer gösteriyorlar, ne tebligat gönderiyorlar, ne kadar kira alacaklarını söylemiyorlar. İnsanları burada mağdur ediyorlar. Bize yer göstermiyorlar. Dükkanımı yıktılar, sorgusuz sualsiz ? dedi.

"BİZİMLE MUHATAP OLSUNLAR "

Otogarda bulunan dükkanını depo olarak kullanan Ercan Büyük ise iş yerinin kapısının yıkıldığını arkadaşlarından öğrenerek geldiğini söyledi. 'Hiç habersiz dükkanıma geldiler yıktılar, şu anda mağdurum" diyen Büyük, "Dükkanımı nereye taşıyacağımı da bilmiyorum. Malımın değeri çok yüksek olduğundan başında bekliyorum. Ben burada yokken habersizce yıktılar. Arkadaşlarımız haber verdi öyle geldik. Malımın başında duruyorum. Dükkana sığdırabildiğim kadarını sığdıracağım gerisini ne yapacağımı bilmiyorum. Anlaşmamız daha devam ediyordu, birden gelip dükkanımı yıktılar. Şu an bir muhatap da bulamıyoruz. Yetkililerden ricamız gelip 'Bizimle bir muhatap olsunlar, onlarla bir sözleşme yapabilelim' " ifadelerini kullandı.

Ercan Büyük'ün yanında çalışan Halit Demiray ise, 'Hiç kimseye haber vermeden depomuzu yıktılar. Bize bir haber vermeleri lazımdı. Toplayıp konuşmaları gerekirdi. Bizi mağdur ettiler. Eşyalarımız ziyan oldu. Muhatap da bulamıyoruz karşımızda. Duvar yıkılırken biz yoktuk, geldiğimizde bütün malzemelerimizin ezildiğini gördük. Bize verilen süre dolmadan yıktılar ' şeklinde konuştu.

"HİÇ BİR AÇIKLAMA YOK "

Reklam ve tabela işi yapan, otogarın kuruluşundan beri burada esnaf olduğunu belirten Zeki İstanbullu ise 'Arkada kullanılmayan dükkanlardan başladılar, esnaf kısmen mağdur olsa da iyi olacağına da inanıyoruz. Esnafı da mağdur edeceklerini sanmıyorum, Ekrem İmamoğlu tarafından söz verildi. Planı bilmiyoruz, ne olacağını bilmiyoruz bilsek ona göre davranırız. Bu bir zaman süreci alacak ama ne kadar zaman süreci alacak bilmiyoruz. Bütün esnaf ne olacağını bilmeden bekliyor. Esnafı yeni yapacakları yere mi alacaklar, başka bir şey mi yapılacak belediye çalışanları dahil kimse bilmiyor. Hiç bir açıklama yok. Bekleyip göreceğiz ' ifade etti.

Oto parça deposu olan İsmail Akkoç ise, ? Burası yeni belediyeye geçti, geçtiğini kimseye tebliğ etmediler. Yıkılacağını bize kimse tebliğ etmedi. Kimse haber vermedi. Birçok esnafın oto yedek parçasının içinde olduğu dükkan yıkıldı. Malzemelerin üzerine dükkanları yıktılar. Kimse bize haber vermedi, esnaf yıkıldığını görünce bizi çağırdılar. Biz de gittik yalvar yakar 3 günde zor bela bir bodrum bulup malzemelerimizi taşıdık, koyduk eşyamızı. Kesinlikle bir tebligat gelmedi. Yeni bir yer mi yapılacak. Yeni yerde bize hak verilecek mi, burası devam edecek mi, ne kadar devam edecek, tamamen bir belirsizlik var. Kimse bizim akıbetimiz hakkında konuşmuyor. Herkes diken üstünde. Kesinlikle hiç bir açıklama yok. " dedi.