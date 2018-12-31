Son Dakika Haberleri: Otogarda Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Otogarda Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

38 dakika önce

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri yılbaşı öncesi piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan kaçak içki ve sigara ele geçirdi.

Otogarda Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri yılbaşı öncesi piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan kaçak içki ve sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Otogar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takip ederek durdu. Araçta yapılan aramada yaklaşık 100 bin TL değerinde kaçak içki ve sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yılbaşı için piyasaya sürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:00 Kaynak: İHA

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