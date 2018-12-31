Otogarda Yılbaşı Uygulaması
1 saat önce
- Otogarda yılbaşı uygulamasıİSTANBUL - İstanbul 15 Temmuz Demokrasi otogarında yılbaşı nedeniyle "Polis özel güvenlik el ele huzur için çalışıyoruz" uygulaması yapıldı.
- Otogarda yılbaşı uygulaması
İSTANBUL - İstanbul
15 Temmuz Demokrasi otogarında yılbaşı nedeniyle "Polis
özel güvenlik el ele huzur için çalışıyoruz" uygulaması yapıldı.
İstanbul'da yılbaşı nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri yılbaşı öncesi "Polis özel güvenlik el ele huzur için çalışıyoruz" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında otogarın tüm giriş ve çıkışlarında ekipler araçlar ve şahısları didik didik aradı. Otogara giriş yapan otobüsleri de çeviren polis ekipleri yolcuların kimliklerini alarak GBT taraması gerçekleştirdi. Peronları da özel güvenliklerle beraber gezen polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını gerçekleştirdi. Vatandaşlar ise yılbaşı öncesi yapılan bu uygulamadan memnun olduklarını bu uygulamaların yıl genelinde yapılması gerektiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:09 Kaynak: İHA
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