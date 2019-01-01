Otogarda Yılbaşı Uygulaması

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yılbaşı nedeniyle "Polis özel güvenlik el ele huzur için çalışıyoruz" uygulaması yapıldı.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yılbaşı nedeniyle "Polis özel güvenlik el ele huzur için çalışıyoruz" uygulaması yapıldı.



İstanbul'da yılbaşı nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri yılbaşı öncesi "Polis özel güvenlik el ele huzur için çalışıyoruz" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında otogarın tüm giriş ve çıkışlarında ekipler araçlar ve şahısları didik didik aradı. Otogara giriş yapan otobüsleri de çeviren polis ekipleri yolcuların kimliklerini alarak GBT taraması gerçekleştirdi. Peronları da özel güvenliklerle beraber gezen polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını gerçekleştirdi. Vatandaşlar ise yılbaşı öncesi yapılan bu uygulamadan memnun olduklarını, uygulamaların yıl genelinde yapılması gerektiğini belirtti. - İSTANBUL

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