Son Dakika Haberleri: Otogardaki Asayiş Uygulamasında Çok Sayıda Suç Aleti Geçirildi

Otogardaki Asayiş Uygulamasında Çok Sayıda Suç Aleti Geçirildi

31 dakika önce

Otogardaki asayiş uygulamasında çok sayıda suç aleti geçirildi Uygulamada, silah, bıçak, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ile esrar maddesi ele geçirilirken, 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldıOSMANİYE - Osmaniye polisinin otogarda yaptığı asayiş uygulamasında silah, bıçak, çok...

Otogardaki asayiş uygulamasında çok sayıda suç aleti geçirildi
Uygulamada, silah, bıçak, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ile esrar maddesi ele geçirilirken, 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

OSMANİYE - Osmaniye polisinin otogarda yaptığı asayiş uygulamasında silah, bıçak, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ile esrar maddesi ele geçirilirken 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Osmaniye otogarında iş yerleri ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, işyerleri ve araçlar tek tek arandı.
Yapılan aramalar sonucunda, 2 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 45 av tüfeği fişeği, 13 bıçak, 9 muşta, 145 gram toz esrar ve 114 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:43 Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa
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