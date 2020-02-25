Otogardaki bagaj kavgasına 8 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otogardaki bagaj kavgasına 8 tutuklama - Son Dakika

Otogardaki bagaj kavgasına 8 tutuklama

6 saat önce

Adana'da bir otobüs firmasının fazla bagaj getiren müşterisinden para istemesi üzerine çıkan kavgaya karışan 8 zanlı tutuklandı.

Otogardaki bagaj kavgasına 8 tutuklama, System.String[]

Adana'da bir otobüs firmasının fazla bagaj getiren müşterisinden para istemesi üzerine çıkan kavgaya karışan 8 zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay 20 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi. İddiaya göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaya giden Burhan İ. (36), Van'a gitmek için bilet aldı. Daha sonra da bagajını otobüse koymak istedi. Ancak bagajı fazla olunca firma yetkilileri fazla bagaja para aldıklarını söyledi. Bunun üzerine firma yetkilileri ile Burhan İ. kavga etti. Bir süre sonra kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bitti. Burhan İ. ise otogardan ayrıldı. Ancak bir süre sonra Burhan İ., akrabaları Murat İ. (29), Özgür Ege T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B. (20) ile tekrar otogara geldi.


Burada firma çalışanlarıyla tekrar konuşan şahıslar arasında kavga çıktı. Birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açan şüphelilerin kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firma çalışanları Fehmi A., Mustafa G., Yusuf K., Abdulcabar A., Nizamettin A., ve Hamdin A.'yı diğer taraftan ise kavgaya karışan, Burhan İ. akrabaları Murat İ. (29), Özgür Ege T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B.'yi (20) gözaltına aldı.


Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Halit A. Nizamettin A., Hamdin A., Murat İ., Özgür Ege T., Vedat İ. ve Volkan B. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
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