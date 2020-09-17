DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Otogardaki cinayetin sanığına iyi hal ile 16 yıl 8 ay hapis

ESKİŞEHİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, 2 yolcuyla yaptığı kavgayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım'ı (64), bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Özyurt (31), son savunmasını, "Sevdiğim bir insandı, bilerek öldürmedimö diye yaptı. Mahkeme, Özyurt'u iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 18 Kasım 2019 tarihinde şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencileri Özgür D. (21) ve Yılmaz A. (21) ile bir otobüs firmasının görevlisi Ahmet Özyurt arasında bilet parasının sistem üzerinden iade edilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Özyurt üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ve Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Vahit Ayrım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ahmet Özyurt ise bıçakla birlikte polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Ahmet Özyurt hakkında Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yaklaşık 1 yıl süren davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Özyurt ile ölen Vahit Ayrım'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunması sorulan Özyurt, Vahit Ayrım'ı bilerek öldürmediğini öne sürerek, "Kimseyi öldürmek gibi bir kastım yoktu, pişmanım. Çok üzgünüm. Sevdiğim bir insandı, bilerek öldürmedimö dedi.Mahkeme, tutuklu sanık Ahmet Özyurt'u 'kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTIVahit Ayrım'ın bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, Ayrım'ın, kavga eden şüphelileri ayırmak isterken bıçaklanması görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Sanığın adliyeye çıkarılması-Otogarın dışardan görüntüsü-Yazıhaneler ve olayın yaşandığı yer-Otogar girişi ve kontrol noktası-Ölen Vahit Ayrım'ın fotosu-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,

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Mansur Yavaş'tan, Başkan Böcek'e ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, hastaneye gelişinde Antalya Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve aile yakınları karşıladı. Hastanede doktorlar ve aile yakınlarıyla görüşen Mansur Yavaş, çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Muhittin başkanla ilk günden beri sık sık telefonda görüştüğünü söyleyen Yavaş, "Takip ediyoruz. Ben her gün arıyordum. İletişim kesildi, bugün- yarın düzelir derken uzun sürünce bir şekilde televizyonlardan durum hakkında bilgi aldım. İki gün uyutulacak denince 'Bugün acaba tam uyandığı zamana denk gelir mi' diye geldim, ama sanıyorum biraz daha uzayacak. Sevincimiz şu, durumu iyiye gidiyor. Biraz sürecek ama önemli değil. Dualarımız onunla. Bir an önce iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Mansur Yavaş'ın gelişi ve hastaneye girmesiMansur Yavaş'ın Gökhan Böcek ve doktorlarla çıkmasıMansur Yavaş'ın açıklamasıDetay

HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

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Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ve annesini öldürüp intihar etti

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu(40) ile annesi Şükran Aksu'yu(68) av tüfeğiyle vurarak öldüren Şenel Bulut (56), daha sonra intihar etti.Olay, öğle saatlerinde akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşandı. İddiaya göre Şenel Bulut, köy girişinde evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu ile annesi Şükran Aksu ile tartıştı. Bulut, daha sonra yanında bulunan af tüfeği ile Ebru ve annesi Şükran Aksu'ya ateş ederek öldürdü. Daha sonra ise aynı tüfekle intihar ederek kendi canına kıydı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ TAKİBİ YAPILIYORSİVAS,

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Adana'da maske ve toplu taşıma araçları denetlendi

İÇİŞLERİ bakanlığınca 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Adana'da esnaf ve otobüsler denetlendi. Denetimleri gerçekleştiren Adana Valisi Süleyman Elban "Vatandaşları uyarıyoruz ama bundan sonra müeyyide konusu artık daha fazla uygulanacak' dedi.Türkiye genelinde 'Sağlık için Hepimiz için sloganıyla yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge kapsamında Adana'da yapılan denetimlere Adana Valisi Süleyman Elban,İl Emniyet Müdürü ve Yüreğir kaymakamı Oğuzhan Bingöl katıldı. Esnafları tek tek gezen Elban vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.Ülke genelinde içişleri bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 81 ilde maske denetimleri gerçekleştirildiğini belirten Adana Valisi Süleyman Elban "Günün her saatinde emniyetimiz, jandarmamız, zabıtamız ve ilgili bütün kurumlardaki görevli arkadaşlarımız maske ve bilim kurulumuz aldığı kararlar doğrultusunda yapılması gereken denetimler yapılıyor. Son dönemlerde denetimler daha da sıkılaştırıldı. Artık cezalarda ciddi anlamda uygulanmaya başlandı. Allaha şükür ilimizde diğer il ve ülke ortalamasına baktığımızda çok korkutucu bir durum olmamakla birlikte biz istiyoruz ki hiç kimse hastalanmasın ve hastalanmış kişilerde bunu hiç kimseye yaymasın. Tüm tedbirlerimiz ona yönelik. Sağlık ekiplerimiz her türlü tedbiri alıyor"dedi.Yoğun bir şekilde alanda ve ilgili birimlerde denetimler sürekli devam ettiğini aktaran Elban: 'Kafelerde, caddelerde,sokaklarda, düğünlerde, Pazar yerlerinde denetimler çok daha sıklaşacak. Artık uyarıyoruz anlatıyoruz ama bundan sonra müeyyide konusunda daha fazla uygulanacak' diye konuştu.

Adana'da vaka artışları endişe verici olmadığını söyleyen Elban: "Hastanelerimizde doluluk oranı çok fazla değil. Türkiye'de genel anlamda vakalardaki kıpırdanış ve bir yükseliş eğilimi bizde de oldu. Her türlü tedbirleri alıyoruz. Her türlü denetimi yapıyoruz. Kontrol tamamen bizde. Herhangi bir endişe verici durum söz konusu değil' ifadelerini kullandı