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Son dakika haber | Otogardaki çöp konteynerinden el bombası çıktı - Son Dakika

Son dakika haber | Otogardaki çöp konteynerinden el bombası çıktı

05.11.2021 00:20

Edinilen son dakika haberine göre Otogardaki çöp konteynerinden el bombası çıktı Çöpü atan görevli konteynerde el bombası buldu Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde çöplerin atıldığı konteynerde el bombası bulundu.

Otogardaki çöp konteynerinden el bombası çıktı

Çöpü atan görevli konteynerde el bombası buldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde çöplerin atıldığı konteynerde el bombası bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde yaşandı. Temizlik yaptıktan sonra çöpleri atmaya giden otogar görevlisi çöp konteynerinde el bombasına benzer bir cisim gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yolu otobüs geçişlerine kapatarak bölgede önlem aldı. Olay yerine giden bomba imha uzmanları, yaptıkları kontrolde çöp konteynerinin içindeki cismin el bombası olduğunu belirledi. Çöpten çıkartılan bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, el bombasını bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber | Otogardaki çöp konteynerinden el bombası çıktı
Son dakika haber | Otogardaki çöp konteynerinden el bombası çıktı
Son dakika haber | Otogardaki çöp konteynerinden el bombası çıktı
Son dakika haber | Otogardaki çöp konteynerinden el bombası çıktı

Şehirler Arası Otobüs, El Bombası, Şanlıurfa, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Otogardaki çöp konteynerinden el bombası çıktı - Son Dakika


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