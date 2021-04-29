Otogardaki operasyonda ele geçirilen patlayıcılar basına gösterildi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı. Operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülenmiş, güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün polisin operasyonu sonucu bir aracın altına yerleştirilmiş halde bulunan 5 kilogram patlayıcı ve düzeneği basına gösterildi.

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