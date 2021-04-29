Otogardaki operasyonda ele geçirilen patlayıcılar basına gösterildi - Son Dakika

Otogardaki operasyonda ele geçirilen patlayıcılar basına gösterildi
29.04.2021 10:18
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün polisin operasyonu sonucu bir aracın altına yerleştirilmiş halde bulunan 5 kilogram patlayıcı ve düzeneği basına gösterildi.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün polisin operasyonu sonucu bir aracın altına yerleştirilmiş halde bulunan 5 kilogram patlayıcı ve düzeneği basına gösterildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı. Operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülenmiş, güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı.
6 adet düzenek şeklinde sigara kartonları içerisine hazırlanmış patlayıcılar, basın mensuplarına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nün Vatan Caddesi
'ndeki yerleşkesinde basına gösterilen patlayıcıların 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin zaman ayarlı düzeneğine sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu ve piller dikkat çekti.
- İstanbul
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