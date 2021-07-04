Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, "Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 20.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 35 milyon 896 bin 995, ikinci doz aşı sayısı 15 milyon 668 bin 129 oldu. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başlanan 3. doz aşılarla birlikte toplam doz miktarı, 52 milyon 637 bin 119'a yükseldi.

OTOGARDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Türkiye'de aşılama çalışmaları dört koldan devam ederken, vatandaşların aşıya ulaşması için otogarlarda aşı uygulama noktaları kuruldu. Kütahya'da da hayata geçirilen uygulamadan dikkat çeken görüntüler geldi. Otogarda vatandaşlara aşı yapmak için bekleyen bir sağlık personelinin, otogar atmosferine uyarak, "Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırması gündem oldu.