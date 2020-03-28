OTOGARDAKİ SON DAKİKA YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Ali AKSOYER/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında saat 17.00'da seferlerin duracağı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise son dakika yoğunluğu yaşanıyor. Otogardan otobüsler sıra sıra çıkarken son dakika yoğunluğu havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son dakika yoğunluğu yaşanıyor. Saat 17.002ye dakikalar kala otogardaki yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüsler sıra sıra otogardan çıkıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otogarda havadan çekilen yoğunluk görüntüleri

-Çıkan otobüsler