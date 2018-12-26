Son Dakika Haberleri: Otogarı Su Bastı, Sürücüler Yollarda Zor Anlar Yaşadı

Otogarı Su Bastı, Sürücüler Yollarda Zor Anlar Yaşadı

1 saat önce

Adana'da sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına sebep oldu.

Otogarı Su Bastı, Sürücüler Yollarda Zor Anlar Yaşadı, System.String[]
Adana'da sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına sebep oldu. Otogar sular altında kalırken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Adana'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde sağanağa döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı evleri ve Metal Sanayi Sitesi, Adana Merkez Otogarını da su bastı.

Karayolunda, sokaklarda ve köprü altlarında oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışın gün boyu etkili olacağı bildirildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:35 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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