Otogarı Su Bastı, Sürücüler Yollarda Zor Anlar Yaşadı
44 dakika önce
Otogarı su bastı, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı Adana'da sağanak yağışlar kent genelinde su baskınlarına neden olduADANA - Adana'da sağanak yağış kent genelinde su baskınlarına sebep oldu.
Otogarı su bastı, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı
Adana'da sağanak yağışlar kent genelinde su baskınlarına neden oldu
ADANA - Adana'da sağanak yağış kent genelinde su baskınlarına sebep oldu. Otogar sular altında kalırken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Adana'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde sağanağa döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı evleri ve Metal Sanayi Sitesi, Adana Merkez Otogarı da su bastı.
Karayolunda, sokaklarda ve köprü altlarında oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışın gün boyu etkili olacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:06 Kaynak: İHA
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