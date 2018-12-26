Son Dakika Haberleri: Otogarı Su Bastı, Sürücüler Yollarda Zor Anlar Yaşadı

Otogarı Su Bastı, Sürücüler Yollarda Zor Anlar Yaşadı

44 dakika önce

Otogarı su bastı, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı Adana'da sağanak yağışlar kent genelinde su baskınlarına neden olduADANA - Adana'da sağanak yağış kent genelinde su baskınlarına sebep oldu.

Otogarı su bastı, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı
Adana'da sağanak yağışlar kent genelinde su baskınlarına neden oldu

ADANA - Adana'da sağanak yağış kent genelinde su baskınlarına sebep oldu. Otogar sular altında kalırken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Adana'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde sağanağa döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı evleri ve Metal Sanayi Sitesi, Adana Merkez Otogarı da su bastı.
Karayolunda, sokaklarda ve köprü altlarında oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışın gün boyu etkili olacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:06 Kaynak: İHA

Adana, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Torbacı Aranıyor" Yazısının Yazıldığı Mahalle, Başarılı Operasyonlarla Temizlendi Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı

Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü Bakan Süleyman Soylu, 3 Kişinin Öldüğü Şehirlerarası Otobüs Kazasıyla İlgili Detayları Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 11:50:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otogarı Su Bastı, Sürücüler Yollarda Zor Anlar Yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]