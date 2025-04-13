Otogarın tuvaletine girip yarı baygın halde uyuşturucu kullandı - Son Dakika
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Uyuşturucu

Otogarın tuvaletine girip yarı baygın halde uyuşturucu kullandı

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İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir kişi, tuvalet kabininde uyuşturucu kullandı. Yarı baygın halde yerde yatan genç, bir kişinin kendisini sopayla uyarması üzerine hızla kaçtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

13.04.2025 23:29
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İstanbul'un Esenler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kaydedildiği belirtilen görüntüler infial yarattı.

OTOGARIN TUVALETİNDE UYUŞTURUCU İÇTİ

Bir genç, otogarın tuvaletine girip uyuşturucu kullanmaya başladı. Bir süre sonra kendinden geçmeye başlayan genç yarı baygın halde bulundu. Tuvalet kabininde yere uzanan genç kimseye aldırmadan uyuşturucu kullanmaya devam etti.

TUVALETTE KENDİNDEN GEÇTİ

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın çevresindekileri fark edemeyecek kadar uyuşturucunun etkisinde olduğu, görüldü. Bir kişinin kendisini sopayla uyarması üzerine kendine gelen genç, hızla koşarak kaçtı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Otogarın tuvaletine girip yarı baygın halde uyuşturucu kullandı
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Son Dakika Uyuşturucu Otogarın tuvaletine girip yarı baygın halde uyuşturucu kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Güngör:
    bu bir beka sorunudur.. sessiz ama devasa yiyor gencleri bitiriyor.. oan buna beka sorunu diyip durmak yerine gercek beka sorunlarina odaklansak keske.. gencler gelecegimiz.. yani bekamiz zaten... 19 3 Yanıtla
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