Otogarın tuvaletine girip yarı baygın halde uyuşturucu kullandı

İstanbul'un Esenler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kaydedildiği belirtilen görüntüler infial yarattı.

OTOGARIN TUVALETİNDE UYUŞTURUCU İÇTİ

Bir genç, otogarın tuvaletine girip uyuşturucu kullanmaya başladı. Bir süre sonra kendinden geçmeye başlayan genç yarı baygın halde bulundu. Tuvalet kabininde yere uzanan genç kimseye aldırmadan uyuşturucu kullanmaya devam etti.

TUVALETTE KENDİNDEN GEÇTİ

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın çevresindekileri fark edemeyecek kadar uyuşturucunun etkisinde olduğu, görüldü. Bir kişinin kendisini sopayla uyarması üzerine kendine gelen genç, hızla koşarak kaçtı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.