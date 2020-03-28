Otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

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Otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor
6 saat önce
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi, otogarlarda uygulanmaya başlandı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi, otogarlarda uygulanmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:06 Kaynak: AA
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