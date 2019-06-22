Son Dakika Haberleri: Otogarlarda seçim yoğunluğu
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Otogarlarda seçim yoğunluğu

6 dakika önce

Yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere İstanbul'a gelen vatandaşlar dolayısıyla İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik oluştu.

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Yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere İstanbul'a gelen vatandaşlar dolayısıyla İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik oluştu.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:38 
15 temmuz, vatandaş, belediye başkanlığı, istanbul, Ekonomi
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