Otogarlarda seçim yoğunluğu
6 dakika önce
Yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere İstanbul'a gelen vatandaşlar dolayısıyla İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:38
Yarın yapılacak İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere İstanbul'a gelen vatandaşlar dolayısıyla İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik oluştu.
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