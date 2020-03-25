OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM; YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ (havadan görüntüyle) - Son Dakika
Son Dakika Güncel OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM; YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ (havadan görüntüyle) - Son Dakika

OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM; YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ (havadan görüntüyle)

6 saat önce

OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM; YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ (havadan görüntüyle)15 Temmuz Şehitler ve Harem otogarları havadan görüntülendiAli AKSOYER - İlkay DİKİCİ- Çağır ÇALIŞKAN / İSTANBUL, - KORONVİRÜS önlemleri kapsamında kısıtlamaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler...

OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM; YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ (havadan görüntüyle), System.String[]

OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM; YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ (havadan görüntüyle)

15 Temmuz Şehitler ve Harem otogarları havadan görüntülendi

Ali AKSOYER - İlkay DİKİCİ- Çağır ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, -  KORONVİRÜS önlemleri kapsamında kısıtlamaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirtti. İstanbul'da otogarlardaki sessizlik hakim. Otogarlardaki son durum havadan da görüntülendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü açıkladı. İstanbul'da otogarlardaki sessizlik hakim. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı ile Harem Otogarı en sakin günlerini yaşıyor.

Harem otogarda yazıhane görevlisi Emirhan Demirok, 'Ne yolcu var, ne araba var. Hani eski Harem' İnsanlardan burada adım atamıyorduk. Şimdi bomboş" dedi.

33 yıldır otogarda çalıştığını belirten Ömer Günaydın ise, '33 yıldır Topkapı, Esenler, Harem otogarda çalışıyorum bu kadar sessiz görmedik" ifadesini kullandı.


Süleyman Soylu, İstanbul, Harem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:10 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 20:59:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OTOGARLARDA SESSİZLİK HAKİM; YOLCU SAYISI YÜZDE 83 DÜŞTÜ (havadan görüntüyle) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]