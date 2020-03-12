Otogarlarda tatil yoğunluğu - Son Dakika
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Otogarlarda tatil yoğunluğu

6 saat önce

İzmir ve Manisa'da "koronavirüs" tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk oluşurken, öğrenciler bilet bulmakta zorlanıyor.

İzmir ve Manisa'da "koronavirüs" tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk oluşurken, öğrenciler bilet bulmakta zorlanıyor.

İzmir Otogarına gelen çok sayıda öğrenci, bilet bulmak için firmaları tek tek gezdi, bazı öğrenciler ise bilet bulamadı. Firmalar okulların tatil edilmesiyle gelen yoğun taleplere ek sefer düzenleyerek cevap vermeye çalışıyor.

Demokrasi Üniversitesi öğrencisi İbrahim Arda Dönücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil haberini almasıyla 3 haftalık tatili memlekette geçirmeye karar verdiğini söyledi.

Ailesinin yanına Antalya'ya gideceğini aktaran Dönücü, "Bilet bulmak zor oldu. Bir kişilik yer kalmıştı. Uçak bileti zaten alınamıyor. Otobüste sadece buradan bulunuyor. Aranınca ulaşılamıyor. Arkadaşlarım da bilet bulmakta çok zorlandıklarını söylediler." dedi.

Ege Üniversitesi öğrencilerinden Erdem Yılmaz da arkadaşlarının okulların tatil edildiğini söylemesiyle hemen otogara geldiğini belirtti.

Biletler tükenmeden memlekete gitmek istediğini vurgulayan Yılmaz, "Bazı firmalarda çok sıra var ama ben Ankara'ya bilet bulmayı başardım." diye konuştu.

Otobüs firması yetkilisi Mevlüt Çakmak da tüm otobüs biletlerinin tükendiğini belirterek, "Ek seferleri açıyoruz. Gelen yolcuların talebine yetişmeye çalışıyoruz. Özellikle uzun mesafeler doldu." ifadesini kullandı.

Manisa'da otobüs yazıhanelerinde bilet yoğunluğu

Manisa otogarı ve Demirci ilçesinde okulların tatil edilmesiyle öğrenciler otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

Tatil kararının verilmesinin ardından Demirci Çereşe Meydanı'nda bulunan otobüs yazıhanelerine akın eden öğrenciler, bileti alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Online bilet sisteminin yoğunluk sebebiyle çalışmadığını ifade eden yetkililer, sorunun çözümü için çaba sarf ettiklerini, hafta sonunda da yoğunluğun devam edeceğini tahmin ettiklerini söylediler.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisi Gizem Ceylan, tatil kararıyla tüm öğrencilerin memleketine dönmeye çalıştığını ifade etti.

Otogarlarda tatil yoğunluğu

Demirci, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:21 Kaynak: AA
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