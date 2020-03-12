Otogarlarda tatil yoğunluğu - Son Dakika
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Otogarlarda tatil yoğunluğu

6 saat önce

Otogardan görüntüler Vatandaşların bilet kuyruğu Firma yetkilisi ile röportaj Öğrenciler ile röportaj - Hatay Hatay Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde tatil nedeniyle memleketlerine dönmek isteyenlerin yoğunluğu yaşanıyor.

Otogardan görüntüler

Vatandaşların bilet kuyruğu

Firma yetkilisi ile röportaj

Öğrenciler ile röportaj - Hatay

Hatay Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde tatil nedeniyle memleketlerine dönmek isteyenlerin yoğunluğu yaşanıyor.

Kalabalığın bir kısmını memleketine dönmek isteyen üniversite öğrencileri oluştururken bir kısmını da başka kentlerde okuyan yakınlarına bilet almaya gelen vatandaşlar oluşturuyor.

Bilet kuyruklarının yaşandığı terminalde sıra bekleyen Nurettin Aktan Zonguldak'ta okuyan kızına bilet almak için otagara geldiğini belirtti.

Otogarın çok kalabalık olduğunu söyleyen Aktan, "Sistemlerin kapalı olması nedeniyle internetten bilet alamadık. Şuan buradan almaya çalışacağız." dedi.

Firma yetkilisi Selim Özer de tatil nedeniyle öğrencilerin yoğun şekilde otogara geldiğini kaydetti.

Bilet alım sisteminin de çökmesi nedeniyle yoğunluğun arttığını ifade eden Özer, "3-4 saattir sistem çökmüş vaziyette. Bu yoğunluk sabaha kadar devam eder. Ek seferler koymayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ankaralı üniversite öğrencisi Doğukan Zobu ise sistem olmadığı için internetten bilet alamadıklarını ve otagara geldiklerini söyledi.

Tatil nedeniyle ailesinin yanına gideceğini anlatan Zobu, henüz bilet bulamadığını, gerekirse sabaha kadar otagarda bekleyeceğini kaydetti.

Üniversite öğrencisi Salih Bayraktar ise tatili memleketinde geçirmek istediğini söyleyerek yoğunluktan dolayı henüz bilet alamadıklarını sözlerine ekledi.

Otogarlarda tatil yoğunluğu

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:39 Kaynak: AA
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