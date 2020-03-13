Otogarlarda tatil yoğunluğu - Son Dakika
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Otogarlarda tatil yoğunluğu

34 dakika önce

KırşehirKırşehir'de memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler şehirler arası otobüs terminali ile firmaların şehir içindeki yazıhanelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Kırşehir

Kırşehir'de memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler şehirler arası otobüs terminali ile firmaların şehir içindeki yazıhanelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Terminaldeki firmaların satış temsilcileri, akşam saatlerinden itibaren şehir dışına çıkmak isteyenlerin yoğun bilet talebiyle karşılaştıklarını belirterek, talebe cevap vermekte zorlandıklarını ifade ettiler.

Otogarlarda tatil yoğunluğu

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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