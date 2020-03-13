Otogarlarda tatil yoğunluğu - Son Dakika

Otogarlarda tatil yoğunluğu
34 dakika önce
KırşehirKırşehir'de memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler şehirler arası otobüs terminali ile firmaların şehir içindeki yazıhanelerinin önünde kuyruk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:22 Kaynak: AA
Kırşehir
Kırşehir'de memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler şehirler arası otobüs terminali ile firmaların şehir içindeki yazıhanelerinin önünde kuyruk oluşturdu.
Terminaldeki firmaların satış temsilcileri, akşam saatlerinden itibaren şehir dışına çıkmak isteyenlerin yoğun bilet talebiyle karşılaştıklarını belirterek, talebe cevap vermekte zorlandıklarını ifade ettiler.
Son Dakika Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi