Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Genel Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu - Son Dakika

Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu

6 saat önce

Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu Bavulunu alan üniversiteli öğrenciler terminallere koştu Koronavirüs tedbiri tatili ek sefer koydurdu Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu

Bavulunu alan üniversiteli öğrenciler terminallere koştu

Koronavirüs tedbiri tatili ek sefer koydurdu

KIRIKKALE - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından, üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Açıklamanın ardından eğitim almak için ailelerinden uzakta bulunan öğrenciler, bulundukları şehirlerdeki otobüs terminallerine adeta akın etti. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu. Öğrencilerin bulundukları şehirlerden gidişlerinin tüm hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

"Ek seferler çıkardık"

Kırıkkale'de bir otobüs firmasında görevli Yunus Sakallı, yoğunluğun bir anda oluştuğunu belirtti. Mağduriyet yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Sakallı, "Koronavirüs nedeniyle tatil açıklandı. Ondan sonra oluşan bir yoğunluk. Elimizden geldiği kadar ek sefer çıkarıp yoğunluğu gidermeye çalışıyoruz. Halkın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben yoğunluk olacağını bekliyordum ama bu kadar olacağını düşünmüyordum. Bizim otobüsler sürekli dezenfekte ediliyor. Mola yerlerinde bile dezenfekte ediliyor. 3 hafta verdiler üniversite öğrencileri için 1 hafta da ilkokul ve ortaokul öğrencileri için verdiler. Herhalde bu yoğunluk 3-5 gün daha devam eder diye düşünüyorum.

Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu

Koronavirüs, Kırıkkale, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:19:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]