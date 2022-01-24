OTOGARLARDAN ARAÇ ÇIKIŞLARI 08.00'E KADAR DURDURULDU - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı. Yolcular otogarda saatlerdir bekliyor.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıymetli hemşerilerim. İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın (salı) saat 08.00'e kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven ifadelerini kullandı.

SEFERLER İPTAL OLDU

Kar yağışı nedeniyle Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirler arası otobüsler ve yolcuların beklediği görüldü. Bir otobüs firmasının uzun yol şoförü, Rize'ye gidecektik ama seferler iptal oldu. Kısmetse yarına gideceğiz. Valilik'ten kesin emir geldi yollar kapalı olduğundan dolayı şu anda çıkış yapamıyoruz. Yarına kadar mecbur bekleyeceğiz. Yollar açılırsa gideceğiz dedi. Kuşadası'na gitmek isteyen bir yolcu ise, Otobüsümüz 23.00 aracıydı. Gidemiyoruz, mağduruz şu anda. Yoğun kar dolayısıyla diye konuştu.