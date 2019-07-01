Son Dakika Haberleri: Otogaza indirim, benzine zam
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Otogaza indirim, benzine zam

1 saat önce

Bu gece yarısından itibaren otogazın litresinde 19 kuruş indirim, benzinin litresinde 27 kuruş fiyat artışı uygulanacak.

Otogaza indirim, benzine zam, System.String[]
Bu gece yarısından itibaren otogazın litresinde 19 kuruş indirim, benzinin litresinde 27 kuruş fiyat artışı uygulanacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinde fiyat artışını otogazda ise indirimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre benzinin litresinde bu gece yarısından itibaren 27 kuruş fiyat artışı yapılacak. Artışın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7.02 liraya, Ankara'da 7.17 liraya ve İzmir'de 7.15 liraya yükselecek. İndirimin ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 3.55 liraya, Ankara'da 3.66 liraya İzmir'de de 3.54 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:25 Kaynak: İHA
Ankara, Güncel
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