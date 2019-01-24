Son Dakika Haberleri: Otogaza İndirim Geldi

Otogaza İndirim Geldi

1 saat önce

Otogaz fiyatlarına litrede 5 kuruş olmak üzere indirim geldi.

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Otogaz fiyatlarına litrede 5 kuruş olmak üzere indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'den (EPGİS) yapılan açıklamaya göre LPG Otogazın pompa fiyatında litrede 5 Kuruş indirim gerçekleşti. Geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da litresi ortalama 3,59 lirada 3,54 liraya, Ankara'da litresi ortalama 3,66 liradan 3,61 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,58 liradan 3,53 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:56 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
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