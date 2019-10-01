Son Dakika Haberleri: Otogaza zam
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Otogaza zam

25 dakika önce

Otogazın litre satış fiyatı bu geceyarısından itibaren 27 kuruş zamlı olacak.

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Otogazın litre satış fiyatı bu geceyarısından itibaren 27 kuruş zamlı olacak.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 27 kuruş zam geliyor. Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 3,44 liradan 3,71 liraya, Ankara'da 3,55 liradan 3,82 liraya, İzmir'de ise 3,47 liradan 3,74 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:04 Kaynak: İHA
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