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Otogaza zam

6 saat önce

Otogazın litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 10 kuruş zam yapılacak.

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Otogazın litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 10 kuruş zam yapılacak.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre otogazın litre satış fiyatında bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 10 kuruş fiyat artışı yapılacak. Otogazın litresi İstanbul'da ortalama 3,87 liraya, Ankara'da 3,98 liraya, İzmir'de 3,90 liraya yükselecek.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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