Otogaza Zam Geldi
1 saat önce
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına da 6 kuruş zam yapıldı.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına da 6 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına da 6 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zammın ardından otogaz litre satış fiyatları da İstanbul
ve İzmir
'de ortalama 3,52 liradan 3,58 liraya, Ankara
'da ise 3,57 liradan 3,63 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:46 Kaynak: İHA
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