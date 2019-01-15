Son Dakika Haberleri: Otogaza Zam Geldi

Otogaza Zam Geldi

1 saat önce

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına da 6 kuruş zam yapıldı.

Otogaza Zam Geldi, System.String[]
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına da 6 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına da 6 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zammın ardından otogaz litre satış fiyatları da İstanbul ve İzmir'de ortalama 3,52 liradan 3,58 liraya, Ankara'da ise 3,57 liradan 3,63 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu

Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:24:56. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otogaza Zam Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]