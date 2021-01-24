Otokar, 12'nci kez otobüs pazarının lideri oldu - Son Dakika

Otokar, 12'nci kez otobüs pazarının lideri oldu

24.01.2021 12:13
Otokar, 12'nci kez otobüs pazarının lideri oldu, System.String[]

Otokar, 2020'de faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında 12'nci kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası olduğunu duyurdu.

Otokar, 2020'de faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında 12'nci kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası olduğunu duyurdu.

Otokar'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, sürecin en başından itibaren çalışanlarının, iş ortaklarının sağlığını korumak, işin devamlılığını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve üretimlerini Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile sürdürdüklerini belirtti.

Salgın sürecinde iletişimlerini dijital kanallarda devam ettirdiklerini aktaran Akgül, "CRM merkezimiz 7/24 hizmet vermeye devam etti, evden çalışmayla birlikte CRM verimliliğimizi yüzde 10 artırdık. Servislerde yoğunluğu önlemek adına randevulu sisteme geçtik. Gerekli alanlarda teknik ekibimiz arıza teşhisi ve onarımını da uzaktan bağlantılar ile çözdü." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un pazara olumsuz etkisini tüm sektörlerde olduğu gibi mart-haziran döneminde yoğun olarak gösterdiğini, pazardaki toparlanmanın haziran ayında normalleşme süreciyle başladığını vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci yarısında, özellikle servis taşımacılığında önemli bir talep artışı gerçekleşti. Kasım ayında ise tüm segmentlerde canlanma azaldı. Yıl geneline baktığımızda, faaliyet gösterdiğimiz segmentlerin toplamında ise yaklaşık yüzde 2'lik bir büyüme gerçekleşti. Geniş ürün gamımız, markamıza duyulan güven, düşük işletme giderleri ve yüksek ikinci el değeri ile Otokar, bir kez daha sektörün ilk tercihi oldu. 12'nci kez faaliyet gösterdiğimiz segmentler toplamında Türkiye otobüs pazarının lider markası olduk. 2020'de yaptığımız yeni anlaşmalarla da ülkemiz otomotiv sanayini yurt dışında başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ettik. Tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza Otokar markasını tercih ettikleri ve ürünlerimize duydukları güvenden dolayı teşekkür ederiz."

"Otokar, küçük ve orta boy otobüs segmentinde satışlarını artırdı"

Basri Akgül, salgına rağmen geçen yıl Türkiye'nin dört bir yanında teslimatları sürdürdüklerini belirterek, geçen yıl küçük ve orta boy otobüs pazarının yüzde 10 civarında daralırken, Otokar'ın bu segmentte satışlarını artırdığını bildirdi.

Belediye otobüsü segmentinde ise koronavirüs salgınının yayılımını azaltmak için getirilen sınırlamaların araç ihtiyacını artırdığını vurgulayan Akgül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yılın tek kalemde gerçekleşen en büyük otobüs ihalesi olan İzmir ESHOT Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihaleyi kazandık. Artışlarla birlikte 368 adet otobüsün teslimatlarına yıl sonunda başladık. Türkiye'nin yanı sıra 50'den fazla ülkede milyonlarca yolcuya hizmet vererek 2020 yılında da ülkemizin otomotiv ihracatına katkı sağladık. Globalleşme stratejimizi merkezimize alarak, geçtiğimiz yıl da uluslararası rakiplerimizi geride bırakıp önemli projeler üstlendik. Salgın sırasında Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile 175 adet otobüs ve bu otobüslerin yedek parça ve eğitimlerini kapsayan bir sözleşme imzaladık. Ayrıca Malta'dan aldığımız 50 adetlik sağdan direksiyonlu 5'inci siparişimizi tamamladık."

"Otokar, salgın sürecinde de öncü işlere imza attı"

Son 10 yılda cirosunun yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayıran Otokar'ın, salgın sürecinde de öncü işlere imza attığını aktaran Akgül, "Şehir içi toplu taşımacılık için 'Güvenli Otobüs'ü geliştirdik. Güvenli Otobüs, kendi kendini dezenfekte edebiliyor; fotokatalitik sistem ile güvenli bir seyahat imkanı sunuyor, binen yolcuların ateşini ölçüp maske kontrolü yapabiliyor ve yeni nesil sürücü kabini ile sürücüyü bulaş riskine karşı daha fazla koruyor. Dünyada ilk kez bu dört sistemin bir arada kullanıldığı Güvenli Otobüs, ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi filosunda hizmet vermeye başladı. Koronavirüs tehdidine karşı özellikler eklenen otobüsler takiben Malta'da da şehir içi taşımacılıkta hizmete başladı. Malta'ya teslim edilen 50 otobüse otomatik sterilizasyon sistemi entegre edildi." ifadelerini kullandı.

Otokar'ın alternatif yakıtlı araçlar konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren Akgül, 12 metrelik elektrikli otobüs Kent Electra'yı Türkiye pazarında ilk kez geçen yıl tanıttıklarını hatırlattı.

Akgül, geçen günlerde Okan Üniversitesi iş birliği ile otonom otobüsün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testlerini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Yapılan testlerde Otokar Otonom Otobüsü, sürücüsüz bir şekilde çevresini algılıyor, düşük hızlarda dahi hassas kontrol ve konforlu bir yolculuk sağlıyor. Bu alanda da sektörün öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, Türkiye, Otokar, Malta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otokar, 12'nci kez otobüs pazarının lideri oldu - Son Dakika Ekonomi


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