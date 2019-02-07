Otokar 2018'de İhracatını İkiye Katladı

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "2018'i 1 milyar 679 milyon TL'lik ciro ile kapattık. Global bir oyuncu olma hedefine ulaşmak için cesur adımlarla yoluna devam eden Otokar, 2018'de bir önceki yıla kıyasla ihracatını ikiye katladı.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "2018'i 1 milyar 679 milyon TL'lik ciro ile kapattık. Global bir oyuncu olma hedefine ulaşmak için cesur adımlarla yoluna devam eden Otokar, 2018'de bir önceki yıla kıyasla ihracatını ikiye katladı. Net karımız ise yüzde 65 artışla 164 milyon TL seviyesine yükseldi." açıklamasında bulundu.



Otokar'ın, 2018 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapan Görgüç, Otokar'ın faaliyet gösterdiği alanlarda iç pazarda yaşanan daralmaya rağmen 2018'de global bir marka olma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Görgüç, "Yurt içinde faaliyet gösterdiğimiz segmentlerde son 3 yıldır yaşanan daralma 2018'de de devam etti. Bu yıl finansal piyasalarda yaşanan çalkantı ve sonrasında ortaya çıkan nakit sıkışıklığı iç pazarı olumsuz yönde etkiledi. Bu gelişmeler sonucunda Otokar, geçtiğimiz yılı yüzde 6'lık azalma ile 1 milyar 679 milyon TL ciro ile kapattı. Buna rağmen, bu gelişmeler öngörülerek yaptığımız planlar ve zamanında alınan önlemler sayesinde 2018 yılında hedeflerimize ulaşıp, karımızı yüzde 65 artışla 164 milyon TL seviyesine yükselttik." değerlendirmesinde bulundu.



İç pazarda yaşanan belirsizlik ve daralma nedeniyle 2018'de ihracata odaklanan Otokar'ın hem ticari hem de askeri alanda olumlu adımlar attığına dikkati çeken Görgüç; "2018'de ihracata daha fazla ağırlık verdik. Ar-Ge, mühendislik kabiliyetimiz, yetkin insan kaynağımız ve güçlü satış ağımız ile ihracatımızı yüzde 99 artırarak 211 milyon dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirdik. İhracatın ciro içindeki payı ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 31'den yüzde 65'e çıktı. Yurt dışındaki bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin katkısı ve buna bağlı olarak ihracat satışlarımızın artması karlılığımıza olumlu etki yaptı." açıklamasını yaptı.



- "Sadece ürün değil, teknoloji de ihraç ediyoruz"



Otokar'ın ihracatta yakaladığı başarıda önemli ihracat anlaşmalarının etkisi olduğunu vurgulayan Görgüç, şunları kaydetti:



"2018 yılı performansımızda teslimatlarına geçtiğimiz yıl başladığımız, 2019'da da devam edecek olan iki ihracat projemiz damga vurdu. Bunlardan ilki, Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araç tedarikine ilişkin sözleşmesiydi. İkincisi ise, Bükreş Belediyesi'nin açtığı otobüs ihalesini kazanmamız oldu. Bir Türk otobüs markasının tek kalemde aldığı en büyük otobüs ihracat anlaşması olan, 400 adetlik şehir içi otobüsün temininin yanı sıra 8 yıllık satış sonrası hizmetlerini de içeren sözleşme için Romanya'da bir şirket kurduk. Bükreş teslimatları tamamlandığında, Otokar'ın İstanbul'dan sonra en büyük filo ile hizmet sağlayacağı şehir olacak."



Otokar otobüsleri bugün İspanya, Sırbistan, Almanya, İtalya, Yunanistan, Belçika, Romanya, Polonya, Macaristan, Slovenya gibi 50'den fazla ülkede hizmet veriyor. İhracat çalışmalarına verdiğimiz önem neticesinde Bükreş'in haricinde geçen yıl Almanya, Fransa, Polonya, Ürdün ve Tunus'a da önemli otobüs teslimatı gerçekleştirdik. Polonya'da Varşova Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerinde bu yıl 34 adet Doruk otobüsümüz kullanılmaya başlandı. Mart ayında Ürdün'ün başkenti Amman Belediyesi'nin açtığı 100 adetlik otobüs ihalesini kazanan şirketimize, otobüslerden duyulan memnuniyet ile 35 adetlik ilave sipariş geldi. Amman Belediyesi'nin yeni 35 otobüsünü de bu yıl bahar aylarında teslim edeceğiz. Bu yıl, doğalgazlı Kent otobüslerimizin ilk ihracatı İspanya'ya yapıldı. Sadece şehir içi değil, turizm araçlarımız da Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazandı. Ülkemizde Doruk ismiyle tanınan ve İtalya, İspanya, Fransa, Belçika ve İsveç'te satışına başlanan Ulyso T'yi bu yıl Almanya pazarına da sunduk."



- Türkiye'de satılan her 3 otobüsten 1'i Otokar oldu



Serdar Görgüç; geçen yıl toplam otobüs pazarının yüzde 29 daralarak yılı 3 bin 800'lü satış adetlerinde tamamladığını anımsatarak, küçük ve orta boy otobüs pazarında bu daralmanın yüzde 23, 12 metre ve üstü şehir içi otobüs pazarında ise yüzde 50 olarak gerçekleştiğini belirtti.



Yolcu taşımacılığı segmentinde 55 yılı aşkın süredir belediye ve halk otobüslerinin yanı sıra personel taşıma ve turizm amaçlı otobüsler tasarlayıp üreten Otokar'ın, geniş ürün gamı, kullanıcı ihtiyaçlarına sunduğu çözümler ve satış sonrası hizmetleriyle tüm beklentileri karşıladığını dile getiren Görgüç, 2018'de faaliyet gösterdikleri segmentlerde Türkiye'de satılan her 3 otobüsten yaklaşık 1'inin Otokar olduğunu kaydetti.



Görgüç, Otokar'ın faaliyet gösterilen otobüs segmentlerindeki liderliğini koruyarak aynı kategoride 10'uncu kez lider olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Mardin'den İzmir'e, Tekirdağ'dan Antakya'ya kadar ülke genelinde şehir içi otobüs teslimatlarımız devam etti. Ulaşım sektörünü iyi dinleyerek, değişen ihtiyaçları öngörerek ürün geliştirme çalışmalarına aralıksız olarak devam ettik. Geçen yıl yenilenen araçlarımızın kazandığı beğeni ve yılın ikinci yarısında turizm sektörü için öngörülen canlanmanın da etkisiyle satışlarımız olumlu yönde etkilendi." açıklamasını yaptı.



"Dünya markası olmak için ihracata ağırlık vereceğiz"



Otokar'ın 2019'da yeni ve önemli hedeflerle yola çıktığını kaydeden Görgüç, şunları ifade etti:



"Bu yıl, müşteri beklentilerine en uygun otobüslerimizle şehir içi ve turizm taşımacılığında sektörün öncelikli tercih edilen markası olmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Türkiye otobüs pazarındaki liderliğimizi korumayı hedefliyoruz. Buna ek olarak 2019 yılında ihracat çalışmalarına da daha fazla odaklanarak dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Aldığımız siparişlerimizin teslimatlarına bu yıl da devam edip yurt dışı pazarı için özel olarak geliştirilecek araçlarımız ile hedef pazarlarımızdaki varlığımızı artırmak için çalışacağız. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru yorumlayarak, teknolojideki hızlı değişime ayak uydurmayı ve dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan faydalanırken katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri en etkin şekilde üretmeyi hedefliyoruz."

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