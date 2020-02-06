Otokar 2019'u rekor büyüme ile tamamladı - Son Dakika

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, 2019'u yüzde 45'lik rekor büyüme ile tamamladıklarını belirterek, "Geçen yıl ihracatımız yüzde 78 artışla 340 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ciro içindeki payı ise yüzde 80'e ulaştı. Rekor bir büyümeye imza atarken net karımız bir önceki yıla oranla yüzde 114 arttı ve 352 milyon TL oldu." açıklamasını yaptı.

Görgüç yaptığı yazılı açıklamayla şirketinin 2019 yılı finansal sonuçlarını değerlendirdi.

Fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Otokar'ın, 2019'u yüzde 45'lik rekor büyüme ile tamamladığını ifade eden Görgüç, Otokar'ın global ölçekte yaşanan belirsizliklere ve iç pazardaki daralmaya rağmen uzun vadeli hedeflerine odaklanmayı başardığını kaydetti.

"Stratejimizi ihracatımızı artırma ve globalleşme olarak belirledik." diyen Görgüç, "Geçen yıl ihracatımız yüzde 78 artışla 340 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ciro içindeki payı ise yüzde 80'e ulaştı. Rekor bir büyümeye imza atarken net karımız bir önceki yıla oranla yüzde 114 arttı ve 352 milyon TL oldu. 2019 yılında Ar-Ge'ye 136 milyon TL harcadık." bilgilerini verdi.

Otokar'ın 2019'da ticari araç ve savunma sanayisi satışlarını dengeli tuttuklarını belirten Görgüç, iki ürün grubunun da ciro içerisindeki payının benzer oranlarda gerçekleştirdiğini kaydetti.



"Birçok ülkede ürün parkımızı büyüttük"

Görgüç, Otokar'ın ulaştığı başarıda en büyük motivasyonunun aldığı görevi başarıyla yerine getirme azmi olduğunu belirterek, geride bıraktıkları 57 yılda Türkiye'ye ve kullanıcılarına duydukları sorumlulukla pek çok başarılı projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Hem ticari araçta hem de savunma sanayisinde hepsi ile ayrı ayrı gurur duydukları projelere imza attıklarını aktaran Görgüç, "Bu bilinç ve sorumlulukla ülkemiz otomotiv ve savunma sanayisinin yurt dışında başarılı bir şekilde temsil edilmesi için büyük gayret gösterdik. Emeklerimizin karşılığını uluslararası rakiplerimizi geride bırakarak pek çok zorlu global ölçekli projeyi üstlenerek aldık, üzerimize aldığımız tüm görevleri başarıyla gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin kara araçları ihracatında 2019 yılında yüzde 73'lük bir artış elde ettiğini belirten Serdar Görgüç, savunma ve ticari ürünlerin ihracat çalışmalarıyla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin tek milli kara sistemleri üreticisi olan Otokar olarak Sakarya'da tasarlayıp ürettiğimiz zırhlı araçlarımızı ihraç etmeye 2019 yılında da devam ettik. Savunma sanayisi ihracatımızı bir önceki yıla kıyasla iki katına çıkardık. Kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip bu doğrultuda üretim yapan şirketimiz, ticari araç tarafında da büyümeye ve yeni pazarlara açılmaya devam etti.

Otobüs tarafında iç pazardaki yüzde 58'lere ulaşan daralmayı ihracat ile aşıp Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede ürün parkımızı büyüttük. Başarıyla hizmet veren otobüslerimiz bugün 50'den fazla ülkede milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Sadece Fransa'da yolcu taşımacılığında kullanılan Otokar markalı otobüs sayısı 2 bin 200'ün üzerine çıktı. Hedefimiz yakın gelecekte otobüste Avrupa başta olmak üzere pazar payımızı artırmak ve global ölçekteki konumumuzu hızla yukarı taşımak."



"Yurt dışındaki dördüncü şirketimizi Kazakistan'da kurduk"

Otokar'ın faaliyet gösterdiği bölgelerde bağlı olduğu ortaklık ve iştirakleri ile konumunu güçlendirmesinin, geçen yılki büyümesine olumlu etkileri olduğunu kaydeden Görgüç, "Yurt dışındaki büyümemizi yeni başarılarla taçlandırma hedefiyle yurt dışındaki dördüncü şirketimizi Kazakistan'da kurduk. Halihazırda askeri ve ticari ürünlerimizin aktif olarak kullanıldığı Kazakistan ve Orta Asya Bölgesi'nde, yeni şirketimizle ortak ürün geliştirme, yerel iş ortaklıkları, yerel üretim, teknoloji transferi gibi farklı iş birliği fırsatlarını da değerlendirmeyi arzu ediyoruz." bilgilerini verdi.



"Akrep IIe'yi geliştirip tanıtımını yaptık"

Serdar Görgüç, son 10 yılda Ar-Ge faaliyetlerinden aldığı güçle dünya pazarındaki yükselişine devam eden Otokar'ın yeni teknoloji ve uygulamalarda da önemli adımlar attığını belirterek, gerçekleştirdikleri yatırımlar, başarılı mühendislik ve üretim kabiliyetiyle, hem ticari hem de savunma sanayisinde sektörün öncüsü konumuna ulaştıklarını kaydetti.

Görgüç değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl 136 milyon TL'lik Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik. 2010'lu yılların başında ülkemizin ilk elektrikli otobüsünü geliştiren şirketimiz, 2019 yılında alternatif yakıtlı araçlar konusunda önemli çalışmalara imza attı. 12 metrelik yeni elektrikli şehir içi otobüsümüzü ürün ailemize ekledik. Aracımızın Avrupa'daki tanıtım çalışmalarına devam ediyoruz. Öte yandan Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep IIe'yi geliştirip tanıtımını yaptık. Bu ürünlerimizin Otokar'ın elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif yakıtlardaki deneyimini artırmasını, otonom araçlara doğru geçişi hızlandıracak bir bilgi birikimi kazandırmasını hedefliyoruz. Geleceğe hazır ve geleceğe yön veren bir şirket olabilmek için çalışmaya, yatırıma devam edeceğiz."