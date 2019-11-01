Otokar, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde beşinci kez yerini aldı

Otokar, Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya beşinci kez hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kasım 2019-Ekim 2020 döneminde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alacak şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü çalışmalar, Borsa İstanbul'un belirlediği "Endeks Seçim Kriterleri" kapsamında değerlendirilmeye tabi tutuldu.

Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlayan Otokar, bu alanda yaptığı çalışmalarla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan 56 şirketten biri oldu.

Otokar'ın 2018 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin faaliyetlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri, yönetsel yaklaşımları, performans sonuçları ve gelecek perspektifi doğrultusunda GRI Standartları'nın temel (core) uygulama düzeyi gerekliliklerine uygun olarak hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın yarım asrı aşkın süredir imkansızmış gibi görünenleri gerçeğe dönüştürerek kendi teknolojisiyle ürettiği araçlarla Türkiye'nin öncü ticari araç ve savunma sanayi üreticisi konumuna ulaştığını belirtti.

Görgüç, "Temel iş stratejimiz; fikri hakları yüzde 100 kendine ait, verimli, çevreci ve yenilikçi ürünlerle gelecek nesillerin yaşam standartlarının geliştirilmesine, dünya genelinde barış ve güvenliğin tesisine katkı sağlamak. Bu doğrultuda tüm süreçlerimizi hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kavramlarıyla yönetiyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken Koç Topluluğu'nun paylaştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak insana ve topluma yakın, çevreyle dost, evrensel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde üst üste beşinci kez yer alan Otokar'ın yürüttüğü operasyonlarla bir yandan küresel bir oyuncu olma yolunda iş stratejilerini hayata geçirdiğini, diğer yandan da çevresel etkinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmaların artarak devam ettirildiğini belirten Görgüç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek nesillere daha kaliteli, daha güvenli bir yaşam sunmak; yerel ekonomi ile toplumsal gelişime destek vermek, paydaşlarımız için katma değer üretmek için yenilikçilik ve sürdürülebilirlik odağıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda, öncelikle operasyonlarımızda çevresel etkinin azaltılması ve iklim korumaya yönelik çalışmalarımıza 2018 yılında da devam ettik. Dönem içinde gerçekleştirdiğimiz projelerle enerji tüketimini 559 GJ, sera gazı emisyonunu 90 ton CO2'e azalttık. Atık geri kazanım oranımız yüzde 98'e ulaşırken, 150 bin m3 üzerinde atık su geri kazanımı gerçekleştirdik."

Görgüç, yapılmayanı yapma misyonuyla 56 yıl önce yola çıkan Otokar'ın fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünlerle 5 kıtada 60'tan fazla ülkede araçları olan bir şirket konumuna geldiğini belirtti.

"Ar-Ge harcamalarının ciromuzdaki payı yüzde 8,5'e yükseldi"

Otokar Genel Müdürü Görgüç, şunları kaydetti:

"Arifiye'de 552 bin metrekare alana yayılı fabrikamıza ve geleceğimize her yıl yatırım yapmaya, ülkemize katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Türkiye'de ve sektöründe Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan ilk 10 şirket arasında yerini alan Otokar, bu kapsamda Ar-Ge altyapısının, yeni ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, dijitalleşme, ürünlerin çevresel etkilerinin azaltılması gibi alanlara yönelik olmak üzere son 10 yılda 1 milyar TL'nin üzerinde harcama gerçekleştirdi. Ar-Ge harcamalarının ciromuzdaki payı yüzde 8,5'e yükseldi. Sektöründe emsal kabul edilen geliştirme ve test olanaklarımızla birçok uluslararası Ar-Ge projesinde ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Ar-Ge Test Merkezimizdeki laboratuvarlarımız, yurt içinden ve yurt dışından otomotiv ve savunma sanayi başta olmak üzere farklı sektörlere bağımsız bir akreditasyon merkezi olarak hizmet verebiliyor. Geleceğin akıllı şehirlerinin toplu taşıma ihtiyacını karşılamaya yönelik akıllı ve düşük emisyonlu araç tasarımının yanı sıra teknoloji geliştirme çalışmalarımıza ağırlık verdik. Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsünü üreten ve alternatif yakıtlı otobüsler üzerinde sektörde ilklere sahip olan Otokar, uluslararası Appstacle - Bulut Tabanlı Akıllı Araç Uygulama Platformu Projesi'nin paydaşlarından da biri konumunda."

Otokar'ın yetenekli profesyoneller için bir çekim merkezi olmaya devam ettiğini, bu kapsamda yetenek yönetiminin en önemli bileşeni olan eğitim çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Görgüç, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla 49 bin 408 kişixsaat, kurum içinde İSG kültürünün gelişmesi amacıyla da 19 bin 68 kişixsaat eğitim düzenlendiklerini belirtti.

Görgüç, yıl içinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da toplumsal gelişime destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.