Otokar'dan Ukrayna'ya doğalgazlı Kent CNG otobüsü teslimatı - Son Dakika

50'den fazla ülkede 35 binden fazla otobüsü ile hizmet veren Otokar, yeni teslimatını Ukrayna'nın Vinnitsa şehrine yaptı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket ürettiği otobüslerle ihracat pazarlarında büyümeye devam ediyor. Fikri mülkiyet hakları kendisine ait otobüsleriyle Romanya'dan İspanya'ya, İtalya'dan Almanya'ya, Fransa'dan Belçika ve Sırbistan'a kadar dünyanın 50'yi aşkın ülkesinde toplu ulaşıma yeni bir soluk getiren Otokar, yeni ihracatını Ukrayna'nın Vinnitsa şehrine yaptı.

Tarihi yapısıyla bugüne kadar 6 kez Ukrayna'nın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında üst sıralarda yer alan Vinnitsa'nın toplu ulaşımdaki yeni gözdesi Otokar'ın Kent otobüsleri oldu. Vinnitsa Ulaşım şirketi tarafından alınan 10 adet doğalgazlı Otokar Kent CNG düzenlenen törenle teslim edildi.

Ulaşımda çevreci bir dönüşüm için alınan araçlar için düzenlenen teslimat törenine Vinnitsa Belediye Başkanı Serhii Morhunov'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı, Vinnitsa Ulaşımdan Sorumlu Genel Müdürü, Vinnitsa Ulaşım şirketi Genel Müdürü, Otokar Bayii Modern Trucks yetkilileri ve Otokar'dan Ticari Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü Hakan Bubik, Ticari Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış Grup Yöneticisi Aydın Özgür katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü Hakan Bubik, Ukrayna ulaşımında Otokar'ın tercih edilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Şehirlerin toplu ulaşım dönüşümünde tercih edilmekten ve çevreci ulaşıma katkı sağlamaktan mutluyuz. Vinnitsa Ulaşım şirketinin talepleri doğrultusunda özel olarak ürettiğimiz Kent CNG otobüslerimiz, geniş iç hacmi ve üstün özellikleriyle şehrin toplu taşıma hizmetlerinde eşsiz konfor sunacak." açıklamasını yaptı.

Kent otobüsleri, modern iç ve dış görüntüsü, çevreci motoru, alçak taban girişi, yüksek yolcu kapasitesi, üstün yol tutuşu ve güçlü klimasıyla dikkat çekiyor. ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunan araç, aynı zamanda toplu ulaşımda üst düzey konfor vadediyor.