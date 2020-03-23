Otokar'dan üretime 14 gün ara verme kararı - Son Dakika
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Otokar'dan üretime 14 gün ara verme kararı

6 saat önce

Otokar, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, 25 Mart'tan itibaren üretim faaliyetlerine 14 gün ara vereceğini duyurdu.

Otokar'dan üretime 14 gün ara verme kararı, System.String[]

Otokar, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, 25 Mart'tan itibaren üretim faaliyetlerine 14 gün ara vereceğini duyurdu.

Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Avrupa ülkelerinden yapılan tedarik ve teslimat süreçlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle şirketimiz üretim faaliyetlerine 25.03.2020 tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Üretim dışında kalan operasyonların, şirketin İş Sürekliliği Planı ve çalışan sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edeceği belirtildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Avrupa, Otokar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:48 Kaynak: AA

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