Otokar, enerji verimliliği çalışmalarıyla 300 ton sera gazı emisyonunu önledi

Otokar, geçen yıl sürdürülebilirlik performansını artırmaya yönelik çalışmalar ve hayata geçirilen projelerle 150 bin 500 metreküp atık suyu geri dönüştürerek üretime kazandırırken, 1.526 GJ enerji tasarrufu ve sera gazı emisyonlarında 300 ton CO2e azaltım gerçekleştirdi.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik raporunun 8'incisini yayımlayan şirket, çevreci ve yenilikçi ürünleriyle gelecek nesillerin yaşam standartlarının geliştirilmesi için teknoloji ve dijitalleşmenin itici gücünden yararlanarak öncü işleri hayata geçiriyor.

Şirket, geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda yeni donanım ve uygulamaların geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Son 10 yıl içinde cirosunun ortalama yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayıran, 2020 yılında bu alanda 202 milyon lira Ar-Ge harcaması gerçekleştiren şirketin, 10 yıl içinde yaptığı Ar-Ge harcaması ise toplam 1,3 milyar lirayı aştı.

Salgın döneminde de sürdürülebilirlik çalışmaları devam etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdür Serdar Görgüç, şirketin iş stratejilerini küresel bir oyuncu olma yolunda hayata geçirmekle kalmayıp çevresel etkiyi azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını da artırdığını belirterek, "Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 sürecinde öncelikle çalışanlarımızın sağlığını korumak ve faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak adına tüm tedbirleri hızlıca alıp, çalışanlarımızın özverili emekleriyle iş başarımızı korumayı başardık. Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen dönem içinde sürdürülebilirlik çalışmalarımızı aynı ciddiyetle sürdürdük." ifadesini kullandı.

Arifiye'de 552 bin metrekare alana yayılı fabrikada sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlerin sonuçlarına da değinen Görgüç, şu bilgileri paylaştı:

"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu sürece katkı veren başta çalışanlarımız, tedarikçi ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik performansımızı artırmaya yönelik istikrarlı çalışmalarımız ve hayata geçirdiğimiz projelerle 150 bin 500 metreküp atık suyu geri dönüştürerek üretime geri kazandırdık. Enerji verimliliği çalışmalarıyla 1.526 GJ enerji tasarrufu, sera gazı emisyonlarında ise 300 ton CO2e azaltım elde ettik."

Görgüç, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarının salgın döneminde de sürdüğünü vurgulayarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık ve bilginin pekiştirilmesi amacıyla da eğitimler düzenlendiğini kaydetti.