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Otokar'ın 50 adet doğal gazlı şehir içi otobüsü Azerbaycan'da hizmete başladı - Son Dakika

Otokar'ın 50 adet doğal gazlı şehir içi otobüsü Azerbaycan'da hizmete başladı

22.02.2022 13:42
Otokar'ın 50 adet doğal gazlı şehir içi otobüsü Azerbaycan'da hizmete başladı

Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği otobüs teslimatlarına devam eden Otokar, son teslimatını Azerbaycan'a gerçekleştirdi.

Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği otobüs teslimatlarına devam eden Otokar, son teslimatını Azerbaycan'a gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, araçları başta Avrupa olmak üzere 50'den fazla ülkede kullanılan ve şehirlerin ulaşımına nefes aldırarak yolculara güvenli bir seyahat imkanı sunan Otokar, son teslimatını Azerbaycan'a yaptı. Azerbaycan'ın önde gelen toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu tarafından alınan 50 adetlik doğal gazlı şehir içi otobüsü, Bakü'de gerçekleştirilen törenle hizmete başladı. Otokar, 48'i 12 metre solo, 2'si ise 18,75 metre körüklü olan Otokar KENT CNG otobüslerinin üretimini 6 ay gibi kısa sürede tamamladı.

"Araçlarımız şehrin ulaşımına nefes aldıracak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Alternatif yakıtlı araçlar konusunda önemli bir global oyuncu olan Otokar, şehirlerin çevreci araç ihtiyaçlarına geniş ürün ailesiyle hizmet veriyor. Doğal gazlı otobüslerimizin şimdi de Azerbaycan Bakü caddelerinde hizmet verecek olmasından heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Araçları, Azerbaycan'da 20 yıla yakın süredir hizmet veren, ülkenin en büyük şehir içi otobüs operatörü Xaliq Faiqoglu şirketinin talepleri ve Bakü toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak ürettik. Modern tasarımı, geniş iç hacmi ve üstün konfor özellikleriyle Bakü toplu taşıma hizmetlerinde fark yaratacak ve şehrin ulaşımına nefes aldıracak araçlarımızın Bakü halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehir içi taşımacılıkta standartları belirliyor

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, sektörde 60 yıla yakın süredir hizmet veren Otokar'ın KENT otobüsleri toplu taşımada yenilikçi anlayışını yansıtan, modern tasarımının yanı sıra üstün teknik özellikleriyle de dikkati çekiyor. 35 bin otobüsü ile başta Avrupa olmak üzere her gün milyonlarca yolcuya hizmet veren Otokar, KENT aracının tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük işletme giderleri ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri ön planda tutularak özel olarak geliştirilen otobüsler, modern toplu taşımacılığa uygun tasarımları ve geniş iç hacmi ile yolculara üstün bir konfor sunarken, iç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra düşük işletme maliyetleriyle de ön plana çıkıyor.

Kullanıldığı ülkelerde şehir içi toplu taşımada yeni bir dönem başlatan Otokar otobüsleri, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına destek olurken, üstün güvenlik sistemleriyle de kullanıcı ve yolcularına maksimum güvenlik sağlıyor. ABS, ASR, disk frenler ve kapıda sıkışmayı önleyici sistemlerle maksimum güvenlik sunan Otokar KENT, güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadediyor.

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Azerbaycan, Tragger, Otokar, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otokar'ın 50 adet doğal gazlı şehir içi otobüsü Azerbaycan'da hizmete başladı - Son Dakika


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