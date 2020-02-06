Otokar'ın cirosu 2019'da yüzde 45 artışla 2.4 milyar lira

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar'ın açıkladığı 2019 yılı finansal sonuçlarına göre şirket cirosu yüzde 45 artışla 2.4 milyar liraya yükseldi.

Otomotiv ve savunma sanayi şirketi Otokar'ın Genel Müdürü Serdar Görgüç zorlu bir yılın geride kaldığını belirtirken, "Küresel belirsizliklere rağmen ülkemiz otomotiv ve savunma sanayiini yurt dışında başarılı bir şekilde temsil etmek için büyük gayret gösterdik. Ticari ve askeri araçta geniş ürün gamımız, teknolojimiz, tasarım ve mühendislik kabiliyetimiz ile global markalar arasındaki yerimizi kuvvetlendirdik. 2019'da bir önceki yıla kıyasla ihracatımız yüzde 78 arttı. Net karımız ise yüzde 114 artışla 352 milyon lira seviyesine ulaştı" dedi ve ekledi:

Türkiye 'nin tek milli kara sistemleri üreticisi olan Otokar olarak Sakarya 'da tasarlayıp ürettiğimiz zırhlı araçlarımızı ihraç etmeye 2019 yılında da devam ettik.

"Savunma sanayii ihracatımızı bir önceki yıla kıyasla iki katına çıkardık. Kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip bu doğrultuda üretim yapan şirketimiz, ticari araç tarafında da büyümeye ve yeni pazarlara açılmaya devam etti.

"Otobüs tarafında iç pazardaki yüzde 58'lere ulaşan daralmayı ihracat ile aşıp Avrupa 'da başta olmak üzere birçok ülkede ürün parkımızı büyüttük.

"Başarıyla hizmet veren otobüslerimiz bugün 50'den fazla ülkede milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Sadece Fransa 'da yolcu taşımacılığında kullanılan Otokar markalı otobüs sayısı 2 bin 200'ün üzerine çıktı. Hedefimiz yakın gelecekte otobüste Avrupa başta olmak üzere pazar payımızı artırmak ve global ölçekteki konumumuzu hızla yukarı taşımak.

"Yurtdışındaki büyümemizi yeni başarılarla taçlandırma hedefiyle yurt dışındaki dördüncü şirketimizi Kazakistan 'da kurduk. Halihazırda askeri ve ticari ürünlerimizin aktif olarak kullanıldığı Kazakistan ve Orta Asya Bölgesi'nde, yeni şirketimizle ortak ürün geliştirme, yerel iş ortaklıkları, yerel üretim, teknoloji transferi gibi farklı iş birliği fırsatlarını da değerlendirmeyi arzu ediyoruz.

"Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, mühendislik ve üretim kabiliyetimiz, kullanıcı isterlerine uygun üretim esnekliğimiz sayesinde hem ticari hem de savunma sanayiinde sektörümüzün öncüsü konumuna ulaştık. 2019 yılında 136 milyon liralık Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik."