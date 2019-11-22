Otokar'ın dijital dönüşüm projelerine IDC'den 2 ödül

Otokar'ın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği iki proje, International Data Corporation (IDC) tarafından ödüllendirildi.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Arifiye'de ürettiği araçları 60'ın üzerinde ülkeye ihraç eden Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, dijital dönüşüm vizyonu kapsamında geliştirdiği projelerle öne çıkıyor.

Yeni üretim teknolojileriyle, şirketteki tüm birim ve paydaşları bilgi teknoloji sistemleriyle birbirine bağlamak için son iki yıldır dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık veren ve farklı başlıklarda birçok projeyi eş zamanlı olarak yürüten Otokar, IDC tarafından iki farklı ödüle layık görüldü.

Ar-Ge, mühendislik kabiliyeti, deneyimli ve yetkin insan kaynağı ile 56 yılda birçok ilke imza atan ve Türkiye'den yurtdışına teknoloji ihraç eden Otokar, yapay zeka, analitik ve RPA Teknolojileri yarışmasında Akıllı Yedek Parça Optimizasyonu (SPOT) projesiyle "Analitik ve Büyük Veri" kategorisinde IDC tarafından ödüllendirildi.

Otokar ikinci ödülünü ise IDC'nin düzenlediği Smart Manufacturing etkinliğinde kazandı. Üretim hatlarında kullanılan ve Otokar kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlayan operasyon sayfalarının dijtal ortamda hazırlanması ve gösterilmesini konu alan OTOperasyon, "Üretimde Mobilite" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Otokar'ın ödüllerini, dijital dönüşüm proje ekibi teslim aldı.

Tüm faaliyetlerini topyekün mükemmellik felsefesi ile sürdüren Otokar; Ar-Ge, yeni ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, dijitalleşme, ürünlerin çevresel etkilerinin azaltılması gibi alanlara yönelik son 10 yılda 1 milyar TL'nin üzerinde harcama gerçekleştirdi. Üretimden tedarikçi ve bayilerine kadar tüm paydaşlarının iş süreçlerini hızlandırmak için dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık veren Otokar, çağın gerekliliklerini yakından takip ederek dijital dönüşüm konusunda da öncü olmayı hedefliyor.

Spot, yedek parça ihtiyacını önceden tahmin ediyor

Müşterilerin araçlarıyla ilgili parça ihtiyaçlarını istedikleri anda sağlamak üzere geliştirilen Akıllı Yedek Parça Optimizasyonu (SPOT) yazılımı ile Otokar, bekleme sürecini minimuma indirdi.

Çift kademeli makine öğrenme algoritması kullanılarak geliştirilen SPOT, sahip olduğu akıllı özelliklerle müşterilerin geçmişteki ihtiyaçlarını analiz ediyor. Yazılım, henüz ihtiyaç oluşmadan bu durumu ön görerek uygun parçaları tahmin edip, stok teminini sağlıyor.

Geliştirilen yazılımla stoklarını optimize eden, kaynaklarını daha verimli halde kullanmaya başlayan Otokar, satış sonrası hizmetlerde de iddiasını farklı bir noktaya taşıdı.

Otokar otobüs üretim hattında kullanılan operasyon sayfalarını dijital ortama taşıyan OTOperasyon, iş süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Üretim bandındaki operasyon sayfaları için yeni bir standart getiren uygulama, parça kullanımından süreçlerin raporlanmasına kadar tüm sürecin tablet bilgisayarlardan takip edilmesini sağlıyor.

Üretim hattındaki çalışanların videolarla desteklendiği OTOperasyon'la birlikte yönetim birimlerine anlık raporlama ekranı da sunuldu. Üretimde kalite çıtasını artıran uygulama, iş süreçlerinde hatayı minimuma indirerek; araç veya lokasyon bazlı hedef takibini hızlandırdı.