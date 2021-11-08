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Otokar'ın dinamik ve yenilikçi tasarım yaklaşımına 2 ödül - Son Dakika

Otokar'ın dinamik ve yenilikçi tasarım yaklaşımına 2 ödül

08.11.2021 12:17
Otokar'ın dinamik ve yenilikçi tasarım yaklaşımına 2 ödül

Otokar mühendisleri tarafından üretilen Territo U, "BIG SEE Awards 2021" ve "European Product Design Award" ödüllerine layık görüldü.

Otokar mühendisleri tarafından üretilen Territo U, "BIG SEE Awards 2021" ve "European Product Design Award" ödüllerine layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ticari araç tarafındaki başarısıyla hem Türkiye'de hem de dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Şehirler arası, servis ve okul taşımacılığı gibi geniş bir kullanım alanı sunmak üzere tasarlanan ve büyük beğeni toplayan otobüsü Territo U, tasarımdaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Otokar Ticari Araçlar Endüstriyel Tasarım ekibi tarafından Türkiye'de tasarlanan ve tamamı Otokar mühendisleri tarafından üretilen Territo U, uluslararası arenada iki farklı ödüle layık görüldü.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın 50'den fazla ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar, güçlü, dinamik ve yenilikçi tasarımıyla öne çıkan otobüsü Territo U ile ilk ödülünü BIG SEE Awards 2021'de kazandı. Şirket, ilki 2018'de düzenlenen ve bu yıl 21 ülkeden katılımın gerçekleştiği BigSEE'de "Mobilite" dalında ödülün sahibi oldu.

Sınırları aşan tasarımıyla Otokar Territo U, ikinci ödülünü ise "European Product Design Award"tan kazandı. Araç, dünyanın dört bir yanından binlerce tasarım projesinin yarıştığı organizasyonda, "Ulaşım ve Toplu Taşıma" alanında ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar araçlarının tasarım, özellik ve konfor olarak büyük beğeni topladığını blirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi olarak, AR-GE'den aldığımız güç ile geride bıraktığımız 58 yılda birçok ilki hayata geçirdik. Geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda yeni tasarım, donanım ve uygulamaların geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Dünya metropollerinde toplu taşımacılık alanındaki araçlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'nin yanı sıra başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunuyoruz. Uluslararası rakiplerimizi geride bırakarak layık görüldüğümüz her iki ödülle gurur duyduk. Bizleri bu önemli ödüllere layık gören, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Türkiye, Tragger, Otokar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otokar'ın dinamik ve yenilikçi tasarım yaklaşımına 2 ödül - Son Dakika


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