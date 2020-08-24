Otokar'ın Kovid-19 virüsü bulaş riskini azaltan "güvenli otobüs"ü İzmir'de yola çıktı

Otokar, Kovid-19 tehdidine karşı "güvenli otobüs" geliştirdi. Otokar'ın körüklü KENT otobüsü toplu ulaşımda bulaş riskini minimuma indirecek sistemlerle donatıldı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, şehir içi toplu taşımacılıkta Kovid-19 bulaş tehdidini en aza indirmek için geliştirilen güvenli otobüs, İzmir'de 302 No'lu Konak-Otogar hattında ilk kez yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, küresel bir sağlık krizinin ötesine geçen Kovid-19'un Türkiye'de de görülmesiyle birlikte "güvenli otobüs"ün geliştirilmeye başlandığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde hem vatandaşlarımıza hem de bu zamana kadar büyük bir özveriyle çalışmalarına devam eden otobüs kaptanlarımıza 'güvenli otobüs' ile daha güvenli bir toplu ulaşım deneyimi sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılmak üzere ilk kez Kent Körüklü üzerinde uyguladığımız 4 farklı sistem ile ulaşımdaki tedirginliği ve Kovid-19 bulaş tehdidini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Dünyada ilk kez bu dört sistemin bir arada kullanıldığı bir otobüs şehir içi taşımacılıkta hizmete başladı. 'Güvenli otobüs', kendi kendini dezenfekte edebiliyor; fotokatalitik sistem ile güvenli bir seyahat imkanı sunuyor; binen yolcuların ateşini ölçüp, maske kontrolü yapabiliyor ve yeni nesil sürücü kabini ile sürücüyü bulaş riskine karşı daha fazla koruyor. 'Güvenli otobüs', ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi filosunda hizmet vermeye başladı. Bugünden itibaren seri üretim araçlarımızda opsiyonel olarak sunulacak sistemler, talep edilmesi halinde kullanımda olan otobüslere de küçük düzenlemeler sonrasında entegre edilecek." ifadelerini kullandı.

Otokar'ın "güvenli otobüs"ündeki Otomatik Dezenfektasyon Sistemi sayesinde araç tek tuşla kendi kendini dezenfekte ediyor. Araç kaptanları gerçekleştirdikleri sefer sonrasında, garaja döndüğünde araca eklenen özel bir yazılım sayesinde tek bir tuşla otomatik dezenfektan püskürtme sistemini devreye alabiliyor. Saniyeler içerisinde devreye giren yüksek basınçlı otomatik dezenfektan püskürtme sistemi, aracın iç yüzeyindeki virüs ve bakterileri yok ediyor. Her gün akşam tekrarlanması önerilen işlem sadece 3 dakika sürüyor.

Yaz aylarına denk gelen pandemi döneminde, klima yolu ile virüsün yayılımının engellenmesi önem kazanıyor. Otokar, ferah bir ulaşım imkanı sunabilmek için "güvenli otobüs"ün klima ünitelerinde fotokatalitik sisteme yer verdi. Fotokatalitik sistem, havadan taşınabilecek virüs ve bakteri gibi organik molekülleri hidroksillerle parçalayarak, zararsız su buharı ve karbondioksite dönüştürüyor. Bitkilerdeki fotosentez mekanizmasını taklit eden bu sistem klimalara entegre ediliyor. Tungsten trioksitin (TiO3) ışık yardımıyla zararlı organik maddeleri yok ederek onları klima suyu beraberinde su ve karbondioksite çevirip zararsız hale getiriyor. Araç seyir halindeyken 60 dakika içinde virüsleri öldürebilme özelliği bulunan bu sistem, otobüs içindeki havayı sürekli olarak dezenfekte ediyor.

"Güvenli otobüs"te yeni nesil uyarı sistemleri ile araç kaptanının işini kolaylaştırıp, yolcuların bulaş riski tedirginliğini en aza indiriyor. Otobüse entegre edilen sistem, ön kapıdan biniş yapan yolcuların ateşini ölçüyor. Yolcunun ateşi olması durumunda sistem sürücüye sesli ve kırmızı ışık uyarısı veriyor. Aynı sistem, yolcuda maske olmaması durumunda da sürücüyü ışıklı bildirimle uyarıyor.

Otokar'ın tasarladığı yeni nesil sürücü kabini, yolcuların otobüse binerken ya da seyir esnasında sürücü ile direkt temasını engelliyor. Yüksek camlar ile çevrelenen kabin ile virüs ve bakteri geçişi sınırlandırılıyor. Yeni sürücü kabini, Avrupa Birliği'nin emniyet, güvenlik ve yapı gibi alanlarda standartları tanımlayan ECE R107, R46, R118, R43 ve R80 direktif ve regülasyonlarına uygun olarak üretiliyor.

Otokar'ın ilk "güvenli otobüs"ü Kent Körüklü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 302 No'lu Konak-Otogar hattında hizmet vermeye başladı. Bu sistemler, yeni üretilen Otokar otobüslerinde opsiyon özellik olarak sunulacak. Bu sistemler halihazırda hizmet veren otobüslere de müşteri taleplerine göre entegre edilebiliyor. Ulaşımda yeni dönemin öncüsü olacak sistemleri kullanıcılar paket olarak ya da ayrı ayrı satın alabiliyor.