Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek - Son Dakika Ekonomi

Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek

40 dakika önce

Otokar, Iveco Bus markalı otobüslerin Sakarya'daki fabrikada üretilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek, System.String[]

Otokar, Iveco Bus markalı otobüslerin Sakarya'daki fabrikada üretilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Sakarya, Otokar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:41 
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