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Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek
40 dakika önce
Otokar, Iveco Bus markalı otobüslerin Sakarya'daki fabrikada üretilmesine yönelik anlaşma imzaladı.
Otokar, Iveco Bus markalı otobüslerin Sakarya'daki fabrikada üretilmesine yönelik anlaşma imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:41
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