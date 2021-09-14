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Otokar, Londra'daki savunma sanayi fuarında COBRA II MRAP ve TULPAR'ı sergileyecek - Son Dakika

Otokar, Londra'daki savunma sanayi fuarında COBRA II MRAP ve TULPAR'ı sergileyecek

14.09.2021 11:25
Otokar, Londra'daki savunma sanayi fuarında COBRA II MRAP ve TULPAR'ı sergileyecek, System.String[]

Otokar, Londra'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI) COBRA II MRAP ve zırhlı paletli aracı TULPAR'ı MIZRAK kule sistemiyle sergileyip, dünyaca ünlü askeri araçlarıyla kara sistemlerindeki kabiliyetlerini tanıtacak.

Otokar, Londra'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI) COBRA II MRAP ve zırhlı paletli aracı TULPAR'ı MIZRAK kule sistemiyle sergileyip, dünyaca ünlü askeri araçlarıyla kara sistemlerindeki kabiliyetlerini tanıtacak.

Otokar açıklamasına göre, Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Şirket, Avrupa'nın en büyük savunma sanayii ve güvenlik fuarında bir kez daha yerini aldı. Türk savunma sanayiini yurt dışında temsil eden Otokar, DSEI Fuarı'na COBRA II MRAP Mayına Karşı Korumalı Araç ve TULPAR paletli zırhlı aracı ile katıldı. Mühendislik gücü, üstün tasarım ve test kabiliyetleri, üretim deneyimi ve kendini kanıtlamış ürünleriyle dünya savunma sanayii sektöründeki konumunu her geçen gün güçlendiren Otokar 17 Eylül'e kadar sürecek olan fuarda, küresel ölçekte büyük beğeni toplayan TULPAR'ı MIZRAK kule sistemi ile sergileyecek.

Otokar ayrıca bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada görev alan COBRA II'nin Mayına Karşı Korumalı Aracı COBRA II MRAP'ın da tanıtımını yapacak. Otokar, 4 gün sürecek organizasyonda dünyaca ünlü askeri araçlarını tanıtarak kara sistemlerindeki kabiliyetlerini aktaracak.

"Ülke ekonomimize ve savunma sanayimizin gelişimine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın askeri araçlar alanında 30 yılı aşkın tecrübesiyle kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip, modern orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına yönelik araçlar geliştirdiğini belirtti.

Görgüç; "Tamamı kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilen araçlarımız çok farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında, riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor. Savunma sanayiinde kara sistemleri alanında kullanıcımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini analiz ediyor, mühendislik kabiliyetlerimiz ve üstün Ar-Ge imkanlarımız ile bu ihtiyaçları yanıtlayabilecek çözümleri hızlı şekilde geliştiriyoruz. Fuar süresince mevcut kullanıcılarımızla olan iş birliklerimizi geliştirirken, potansiyel kullanıcılara kara sistemleri alanındaki kabiliyetlerimizi tanıtmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otokar'ın ihracat pazarlarında sadece araç üreticisi olarak değil satış sonrası hizmet faaliyetleri ve teknoloji transferi kabiliyeti ile de fark oluşturduğunu belirten Görgüç şunları kaydetti:

"Türkiye'de tasarlanan ve Türkiye'de üretilen araçlarımızla kahraman ordumuza hizmet etmekten her zaman gurur ve onur duyuyoruz. Ülkemizin yanı sıra dünyada NATO ülkeleri dahil 35'ten fazla dost ve müttefik ülkedeki 55'i aşkın farklı kullanıcımız için günümüz ve gelecek tehditlerine karşı en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Bugün 33 bine yakın askeri aracımız NATO ve Birleşmiş Milletler güçleri kapsamında aktif olarak hizmet veriyor. Hedefimiz ihracat faaliyetlerimizi artırıp ülke ekonomimize ve savunma sanayimizin gelişimine daha fazla katkı sağlamak."

Yeni nesil zırhlı muharebe aracı TULPAR

Açıklamaya göre, ismini Manas Destanı'ndaki savaşçıları koruyan efsanevi kanatlı attan alan TULPAR, 21'inci yüzyılın gereksinimleri doğrultusunda geliştirildi. İngiltere'de Otokar tasarımı MIZRAK kule sistemi ile sergileniyor. Yüksek hareket kabiliyeti, balistik ve mayın korumasına sahip araç, en sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edildi. TULPAR, modüler yapısı sayesinde, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına tek bir platform ile cevap veriyor.

TULPAR zırhlı muharebe aracı, personel taşıyıcı, hava savunma aracı, keşif aracı, komuta kontrol aracı, 105 mm silah taşıyan hafif ve orta ağırlık sınıfı tank gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor. Otomatik şanzımanlı, yüksek performansa sahip güç grubu, her türlü arazide hareket kabiliyeti sağlayan palet askı ve süspansiyon donanımı, açık mimariye sahip elektronik sistemi ile donatılmış araç, farklı sistem entegrasyonuna sahip alt yapısıyla birlikte müşteriye özel çözümler oluşturulabiliyor. Ayrıca süspansiyon, hız azaltan, palet gergi gibi alt sistemler Otokar bünyesinde tasarlandığı ve geliştirildiği için kullanıcıya düşük ömür devri maliyeti sunuyor.

En zorlu görevler için üretilen COBRA II MRAP

İhracat pazarlarında dikkatleri üzerine çeken COBRA II Mayına Karşı Korumalı Araç (COBRA II MRAP) araç ise riskli bölgelerde yüksek beka kabiliyeti sağlamak üzere geliştirildi. Kullanıcıların yüksek balistik ve mayın koruma ile, yüksek taşıma beklentilerini bu sınıf araçlardan farklı olarak eşsiz hareket kabiliyetiyle birlikte sunuyor.

Dünyadaki benzer mayına karşı korumalı araçlara kıyasla COBRA II MRAP ağırlık merkezinin alçak olması sebebiyle sadece stabilize yollarda değil, arazide de üstün bir hareket kabiliyeti ve eşsiz bir yol tutuşu sunuyor. Düşük silueti ile daha az fark edilen araç, modüler yapısıyla muharebe sahasında kullanıcılarına lojistik avantajlar sunuyor. Farklı yerleşim seçenekleri ile 11 kişiye kadar personel taşıma kapasitesine sahip olan araç, kullanıcı gereksinimlerine uygun olarak 3 veya 5 kapılı olarak yapılandırılabiliyor.

Tragger, Türkiye, Londra, Otokar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otokar, Londra'daki savunma sanayi fuarında COBRA II MRAP ve TULPAR'ı sergileyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otokar, Londra'daki savunma sanayi fuarında COBRA II MRAP ve TULPAR'ı sergileyecek - Son Dakika
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