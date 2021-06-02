Otokar Servis Günleri 14 Haziran'da başlıyor

Otokar Servis Günleri kampanyası 14 Haziran'da başlayacak.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, ticari araç sahipleri ayrıcalıklı kampanya fırsatlarından 30 gün yararlanabilecek.

Türkiye genelindeki yaygın servis ağıyla kullanıcısına satış sonrasında düşük bakım giderleri ve uygun parça maliyetiyle de her daim kazandıran Otokar'ın, ticari motorlu araçlar için düzenlediği "Otokar Servis Günleri" kampanyası kapsamında araç sahipleri işçilik, yedek parça, periyodik bakım ve mekanik parçalarda yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak.

Kampanyaya katılan tüm Otokar müşterilerine üst düzey sürüş güvenliği için 70 yetkili servis noktasında araç check-up hizmeti ücretsiz olarak yapılacak.

Türkiye genelinde kampanyaya katılan yetkili servislerde gerçekleşecek "Otokar Servis Günleri" 14 Temmuz'da sona erecek.

Sektördeki 58 yıllık tecrübesi ile pek çok ilke imza atan Otokar'ın düzenlediği kampanya ile ilgili detaylı bilgilere 444 6 857 numaralı "Otokar Müşteri Hattı"ndan 7 gün 24 saat ulaşılabilecek.