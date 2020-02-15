Otokar yeni Atlas ile ticaretin konforunu yükseltiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otokar yeni Atlas ile ticaretin konforunu yükseltiyor - Son Dakika

Otokar yeni Atlas ile ticaretin konforunu yükseltiyor

6 saat önce

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Atlas kamyonunu yeniledi.

Otokar yeni Atlas ile ticaretin konforunu yükseltiyor, System.String[]

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Atlas kamyonunu yeniledi.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, satışa sunulduğu 2013 yılından bugüne kadar özellikleriyle frigorifik araçtan çöp kamyonuna, hidrolik platformdan itfaiye aracına, damperli kamyondan nakliye aracına kadar farklı alanlarda kullanılan Atlas, yenilenen tasarımı, konforu ve güvenlik standartlarıyla dikkati çekecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, Otokar Atlas'ın 8,5 ton azami yük ağırlığı, uygun yatırım maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi, düşük yedek parça ve bakım giderleri ile hafif kamyon segmentini hareketlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ticari araçlardaki 50 yılı aşkın deneyimimizi 7 yıl önce Atlas ile hafif kamyon segmentine taşıdık. İki farklı uzunluktaki şasisi ile farklı iş kollarındaki işletmelerin ve kamu kuruluşlarının büyük beğenisini kazanan Otokar Atlas'ı müşteri ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda tasarımından özelliklerine kadar tamamen yeniledik. Güçlü, uzun ömürlü ve ekonomik motorunun yanı sıra tam havalı fren sistemi, sağlam şasisi, yüksek istiap haddi ile ön plana çıkan Atlas, yenilenen versiyonunda üstün konforu ve yükseltilen güvenlik standartlarıyla ticaretin güçlü kahramanı olmaya devam edecek."

En zorlu yol şartlarında en ağır yükleri kolayca taşımak üzere geliştirilen Atlas, yeniden tasarlanan güçlü ve keskin çizgilere sahip kupasıyla ön plana çıkıyor. Yeni ön panjur tasarımı ve farları ile daha göz alıcı bir çizgiye kavuşan Atlas'ın üstün standartlarına eklenen yeni özellikleri, sürüş performansı, konfor ve güvenliği en üst seviyeye taşıyor.Yüksek taşıma kapasitesine sahip olan 8,5 tonluk yeni Atlas, yakıt ekonomisiyle de fark yaratıyor. Düşük yakıt tüketimi, düşük bakım giderleri ve uygun yedek parça maliyeti ile kullanıcısının ekonomisine her daim katkı sağlayan Otokar, Atlas'a eklenen EP (Ekonomi-Performans) tuşu ile her türlü yol koşuluna ve yüke uygun sürüş modu artık tek tuşla yönetilebiliyor.

Otokar, yeni Atlas'ta konforu ve güvenliği artıran pek çok detayı da kullanıcılarıyla buluşturuyor. Sahip olduğu teknolojilerle yeni bir sürüş deneyimi vadeden Atlas, 3,2 inç büyüklüğündeki dijital göstergesi aracılığıyla araç ile ilgili ayar, seyir ve uyarı bilgilerini kullanıcısına anlık olarak verebiliyor. Normal ve spor olmak üzere iki farklı görünüm seçeneğine sahip dijital ön göstergesi, kullanıcı tercihine göre değiştirilebiliyor. Yeni Atlas'a eklenen bluetooth özelliği sayesinde kullanıcılar elini direksiyondan ayırmadan görüşmeleri güvenle yapabiliyor.

Teknolojinin ön planda olduğu yeni Otokar Atlas, sürücü ön paneli, şık ve modern tasarımı, uyumlu renkleriyle dikkat çekerken, erişimi kolay ergonomik kontrol düğmeleri ile kullanıcısının konforunu artırıyor. Kabin içi yüksekliği artırılmış yeni Otokar Atlas, geniş iç hacmi ve büyük camları ile ferah bir ortam yaratıyor. Yüksekliği ayarlanabilen kafalıklara sahip şık ve ergonomik koltuklar, sürüş tercihine göre ayarlanabilir sürücü koltuğu, uzun süreli kullanımlarda dahi ergonomi ve konforu bir arada vadediyor.

Direksiyondan kumandalı araç bilgisayarı ile kullanıcısının işini kolaylaştıran Atlas, ısıtmalı ve elektrikli kumandalı dış aynalarıyla daha güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor. Aydınlatma sistemi de tamamen yenilenen araç, karanlıkta otomatik yanan far sistemi ve sinyalle devreye giren yardımcı aydınlatmasıyla her koşulda güvenle seyahat sunuyor.

Üst düzey güvenlik vadediyor

Sensörlü kabin kilidi, gelişmiş aydınlatma sistemi, güçlendirilmiş yan kapılar ve park sensörü gibi özelliklerle hafif kamyon segmentine yeni bir soluk getirecek Otokar Atlas, kullanıcısına geniş ön iz genişliği ile daha yüksek yol tutuşu ve daha güvenli sürüş imkanı sağlıyor.

Hırsızlığa karşı motor ve elektrik sistemini kilitleyen Immobilizer'lı uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemine sahip yeni Atlas'ta tam havalı fren sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS, ESC ve ACC özellikleri de yer alıyor. Yeni Otokar Atlas'ın kısa ve uzun şasi olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor.

İtfaiye, Otokar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a: Genelkurmay Başkanlığın döneminde kaç FETÖ'cü ihraç ettiniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! İdlib, Libya ve ikili ilişkiler ele alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkeyi yönetenler olarak futbolda tarafsızlığımızı korumalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 19:39:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otokar yeni Atlas ile ticaretin konforunu yükseltiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]