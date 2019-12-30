Otokar yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi - Son Dakika
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Otokar yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi

6 saat önce

Modern toplu taşıma araçları ile Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da büyük beğeni toplayan Otokar, yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi.

Otokar yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi, System.String[]

Modern toplu taşıma araçları ile Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da büyük beğeni toplayan Otokar, yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra İspanya'dan Almanya'ya, Fransa'dan Belçika ve İtalya'ya kadar dünyanın 50'den fazla ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar, 2019 yılının son teslimatını ESHOT'a yaptı. Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 15 adet Kent otobüsünün teslimat töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın toplu taşımada yenilikçi anlayışını yansıtan 12 metrelik Kent otobüslerinin modern tasarımının yanı sıra üstün teknik özellikleriyle de dikkat çektiğini ve Avrupa'nın en çok tercih edilen şehir içi araçları arasında yer aldığını belirterek, "İzmir, aynı anda ve farklı alanlarda yürütülen çalışmalarla sadece ülkemizde değil, yurt dışında da örnek olmaya, dünyanın en yaşanılabilir şehirleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. İzmir, ulaşım planlamasını da en etkin şekilde yapıyor. Filosunda küçük otobüsten körüklü otobüse kadar kadar farklı uzunluktaki otobüsleri farklı hatlarda kullanarak verimli bir ulaşım sağlıyor; dünya çapında örnek bir taşımacılığa imza atıyor. Bu örnek şehrin yeni otobüs alımında tekrar Otokar'ı tercih etmesi ise bizi onurlandırdı. 2009 yılından bu yana İzmir caddelerinde başarıyla hizmet veren Otokar otobüslerinin sayısı, bugünkü teslimatımızla birlikte 350'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Otokar'ın yenilikçi otobüsü 12 metrelik Kent, engelli yolcu taşımacılığına uygun yapısı, konforu ve ferah iç tasarımı ile İzmirlilere rahat bir yolculuk imkanı sunarken, düşük işletme giderleri ve düşük yakıt tüketimi ile beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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