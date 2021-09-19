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Otokar zırhlı araçları yeni görevler için hazır (1) - Son Dakika

Otokar zırhlı araçları yeni görevler için hazır (1)

19.09.2021 14:54

Türkiye'nin zırhlı araç üreticilerinden Otokar, geliştirdiği askeri araçlarla yurt içinde ve dışında yeni görevler bekliyor.

Türkiye'nin zırhlı araç üreticilerinden Otokar, geliştirdiği askeri araçlarla yurt içinde ve dışında yeni görevler bekliyor.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisindeki ihtiyaçları karşılamak için 5 tondan 40 tona kadar çeşitlilik gösteren paletli ve tekerlekli araçlar ürettiklerini söyledi.

Uzun bir aradan sonra savunma sanayisini kapsamlı şekilde buluşturan 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) fiziksel alanın el verdiği ölçüde ürünlerini tanıttıklarını ifade eden Görgüç, Cobra 2'nin mayına dayanıklı tipi MRAP'ı Türkiye'de ilk kez sergilediklerini belirtti. Görgüç, "Cobra'nın farklı versiyonu. Mayın ve yan patlayıcılara karşı daha korumalı, bağımsız süspansiyonlu, oldukça düşük siluetli bir araç. Özellikle Türkiye'deki kullanıcıların görmesini istedik." dedi.

Zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladıkları Akrep II 4x4 Yeni Nesil Zırhlı Araç ailesini ilk olarak elektrikli versiyonla tanıttıklarını, geçen sürede Akrep II'in dizel versiyonunu geliştirdiklerini bildiren Görgüç, "Arkada bir güç grubu paketi var. Arka aksı direksiyonlanabilir, yengeç hareketi yapabilir tipte bir direksiyon sistemi var. Üzerinde de 90 milimetrelik cebri keşifte kullanılabilecek bir silah sistemi var. Bu dünyanın birçok yerinde aranan, kullanılan, konseptleri ona göre oturtulmuş bir konfigürasyon. Uluslararası pazarlarda tanıtımına başladık. Aracımıza güveniyoruz. Birçok coğrafyada başarılı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Görgüç, Akrep II'ye ilişkin balistik testlerinin geçen yıl tamamlandığını anlatarak, dizel versiyonun kalifikasyon testlerinin sürdüğünü ve yıl sonunda imalata hazır olacağını kaydetti.

Akrep II'yi cebri keşif, elektro-optik keşif ve ileri hava savunma aracı olarak öngördüklerini dile getiren Görgüç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konularda çalışabilecek bir silah platformu olarak öngörmüştük. 2-3 varyasyonu üzerinde çalışıyoruz. İlgi çok, bizim beklediğimiz ve düşündüğümüz 90 milimetre kalibreye kadar bir konsept olduğu için birçok kullanıcının ilgisini çekti. Hiç düşünmediğimiz başka bir yerde de çok ilgi çıktı. Akrep'in siluetinin düşük, direksiyon ve dönüş yarı çapının çok az olması, yan hareket etmesi dolayısıyla özellikle yurt dışındaki bazı kullanıcılar meskun mahal, dar alanda kullanım için çok uygun olduğunu söylediler. Bizden birkaç çalışma daha istediler. Klasik bir konsept üzerinden belirli bir kullanıcı için tasarladığımız aracın meskun mahalde kullanılabileceğini onların dikkat etmesiyle bulduk."

Tulpar bataklık ve tankodrom testlerini geçti

Serdar Görgüç, paletli zırhlı araç Tulpar'ın 40 tonluk versiyonunu IDEF 2021'de farklı bir güç grubu ile sergilediklerini söyledi.

Tulpar'ın Kazakistan gibi zorlu bir coğrafyada 6 ay boyunca başarıyla test edildiğini belirten Görgüç, "Tulpar'ın önümüzdeki yıl içinde bir sürü test programı var değişik ülkelerde. Birçok ülkede benzer araçlara ihtiyaç var. Yeni programlar yayınlanıyor, hepsinde yer alıp başarılı olmak için çalışacağız." dedi.

Tulpar'ın Kazakistan'da kilometrelerce uzunlukta derin bataklıklarda, Rus konseptine göre yapılmış tankodromlarda test edildiğini ve başarılı olduğunu vurgulayan Görgüç, "Şu anda takip ettiğimiz, başarılı olacağımızı düşündüğümüz, Tulpar sınıfı araca ihtiyacı olan 4 farklı ülke var. Onlarla ilgili çalışıyoruz. Askeri programlar biraz uzun zaman alıyor. Uğraşmanız, değerlendirme, test yapmanız, kendinizi kabul ettirmeniz süreç alıyor. Başarılı olacağımıza kesin inanıyorum." diye konuştu.

Arma 8x8 TSK'dan görev bekliyor

Serdar Görgüç, 8x8 zırhlı araç Arma 2'nin ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yayınladığı Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Projesi kapsamındaki isterlere göre revize edildiğini söyledi.

Arma 2'nin 4 yıldır üretimde olduğunu ve 2 ülkenin envanterine girdiğini anlatan Görgüç, "Bu araç 30 tonluktu Kara Kuvvetlerinin isterleri doğrultusunda farklılaştırılması gerekti. Şartnameye uygun olan ve teste hazır hale gelen aracımızı IDEF 2021'de sergiledik. 35 tonluk, isterleri karşılayan bir araç. Üzerinde 35 milimetrelik uzaktan kumandalı bir kule var. Kullanıcılara gösterip, teste hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Yeni ürünlerle yeni pazarlarda başarı

Envanterde olan ürünler yanında yeni ürünlerle büyümeye çalıştıklarını vurgulayan Görgüç, şunları kaydetti:

"İhracatımız giderek artıyor. Bu yılın ilk yarısında 152 milyon dolarlık ihracatımız oldu. Geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 37 ciro büyümesi var. Otokar ihraç pazarlarla büyüyor. Birçok ülkede büyümeyle ilgili özellikle bakım ve sahra idamesi konusunda yatırımlar yapıyoruz. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde dünyanın teknolojik olarak geri ama araçlarımızın olduğu yerleri var, oralara bakım ve teknik destek noktaları kuruyoruz. Bu sene başladık, önümüzdeki sene devam edecek dünyanın birçok yerinde. Bizim için önemli olan araçların performansının sürekliliği, kullanıcı memnuniyeti. Bu yönde faaliyetlerimiz var. Ciromuzun yüzde 5'ini sürekli yeni ürünlere, Ar-Ge'ye yatırıyoruz. 500'e yakın mühendisimiz var. Bunlar aktif yeni teknolojiler konusunda çalışıyorlar. Yeni ürünlerle yeni pazarlarda başarılı olmaya çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri için her zaman görev almaya hazırız. Yeni ürünlerimizle Türkiye'deki programları da takip etmeye çalışıyoruz. Otokar yeni ürünleriyle hem askeri hem ticari ürünlerle büyüyor."

Otokar zırhlı araçları yeni görevler için hazır (1)
Otokar zırhlı araçları yeni görevler için hazır (1)
Otokar zırhlı araçları yeni görevler için hazır (1)
Otokar zırhlı araçları yeni görevler için hazır (1)

Tragger, Türkiye, Otokar, Akrep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otokar zırhlı araçları yeni görevler için hazır (1) - Son Dakika


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