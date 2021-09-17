Otokoç 2. El'den "uygun kredili" finansman kampanyası - Son Dakika

Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan Otokoç 2. El'in yeni kredi kampanyası ile tüketiciler sonbaharda istedikleri aracı uygun koşullarda satın alma imkanı buluyor.

Otokoç Otomotiv açıklamasına göre, kampanya kapsamında Otokoç 2. El, tüketicilere diledikleri marka ve modeldeki aracı 75 bin TL'ye kadar, 18 ay vade ve yüzde 1,35 faiz oranıyla satın alma fırsatı sağlıyor.

Türkiye'de 25 lokasyonda hizmet veren Otokoç 2. El, avantajlı kampanyaları, uygun ödeme seçenekleri ve kredi imkanları, her türlü ihtiyacı karşılayan ve dijitalleşen hizmetleriyle öne çıkıyor.

Kampanyadan faydalanmak ve satın alma hizmetiyle ilgili ayrıntılı bilgi, Otokoç 2. El showroomlarından ve "otokocikinciel.com" internet sitesinden alınabiliyor.